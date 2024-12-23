Сбили замок и похитили катафалк: в полиции рассказали о мотивах похитителей и как их накажут (фото)

Полиция потратила пару часов, чтобы раскрыть преступление с похищением катафалка из закрытого на замок гаража. На церковное имущество посягнули подростки, которые гуляли посреди ночи.

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Сельская церковь прятала катафалк в гараже, закрытом на замок, и надеялась, что этого достаточно для защиты от воров. Однако замок и освященная территория не остановила злоумышленников, которые решили похитить авто и покататься в нем по окрестным полям. О том, как разоблачили похитителей, рассказали на портале ГУ Нацполиции Тернопольской области.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел утром 23 декабря в селе Старый Алексинец Кременецкого района Тернопольской области. О происшествии стало известно после того, как церковный староста пришел на работу и заметил открытую настежь дверь гаража возле церкви. Внутри должен был бы стоять катафалк — УАЗ-3303 со снятыми бортами. Когда полиция прибыла на место преступления, то обнаружили, что злоумышленники добрались до гаража, сорвав замок. Машину отыскали неподалеку — посреди поля за селом, говорится в статье на портале ведомства.

На фото, сделанных полицейскими, видим старый автомобиль рядом с лужей и полем, а также кирпичный гараж, у которого двери для прочности оббиты металлом.

Похищение авто — как выкладывает катафалк села Старый Алексинец Фото: Нацполиция Угон авто — как выложить гараж для катафалка Фото: Нацполиция

По горячим следам провели расследование и установили возможных похитителей катафалка, рассказали правоохранители уже в 12 час. 23 декабря. Ворами оказались трое несовершеннолетних — 15-летний, 16-летний, 17-летний. Как выяснилось, посреди ночи они действительно сорвали замок гаража, сумели завести УАЗ, выехали наружу и направились в сторону поля, чтобы покататься. Долго не катались, поскольку автомобиль сломался, рассказали детали дела полицейские. Подростки не смогли объяснить, что именно их подтолкнуло к преступлению, говорится в статье.

"Мотивы своего поступка ребята объяснить не смогли", — заявили подростки.

Имен детей, которые похитили катафалк, или их фото Нацполиция не обнародовала. Трех подростков подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса — групповая кража авто. Возможное наказание за такое преступление — тюрьма на срок от пяти до восьми лет. Подчеркнем, что в ст. 22 Уголовного кодекса перечислены преступления, за которые наказывают граждан, начиная с 14 лет: в перечне есть ч. 2 с. 289, то есть угон транспортного средства.

Отметим, 11 декабря полиция Ивано-Франковской области рассказали о другом инциденте с церковным имуществом. Согласно данным правоохранителей, местный житель похитил "Ниву", которая принадлежала монастырю. О мотивах фигуранта известно больше, чем о мотивах подростков, которые украли катафалк. С его слов, авто было нужно, чтобы коз отвести из одного села в другое.

Напоминаем, в декабре на портале "Опендатабот" рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Украине: УАЗ-катафалков в списке нет.