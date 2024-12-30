Удар "Калібра" по Вінниці: як живе хлопчик, який мав майже 50% опіків тіла (фото, відео)

Через два роки після важких опіків Роман Олексів продовжив займатись бальними танцями, грає на акордеоні, прикрашає новорічну ялинку та катається на конях. Дитина провела 100 днів у реанімації, потрапивши під удар "Калібра" по Вінниці.

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Вінничанин Роман Олексів, якому у момент удару ракети РФ "Калібр" по Вінниці було вісім років, два роки провів у лікарнях. Хлопчик мав опіки 45% поверхні тіла, ушкодження внутрішніх органів, і медики припускали, що він не зможе ходити. Однак хлопчик успішно пройшов реабілітацію. На відео у мережі можна побачити, як незадовго до новорічних свят він станцював бальний танець під ялинкою разом з партнеркою у ніжно-блакитній сукні. Відео показує, що лікарі дозволили зняти маску, яка рятувала обличчя від рубців. Про життя Романа розповів його батько Ярослав на сторінці Instragram.

Перші фото Романа без маски батько опублікував п'ять тижнів тому, свідчать дописи в мережі. Вказується, що хлопчику 21 листопада мали робити 35 операцію в клініці в Дрездені. Після цього 27 листопада Ярослав зауважив, що маску дозволили зняти. Він нагадав, що дитина близько 100 дні перебувала в реанімації і одним з напрямків реабілітації було носіння компресійної блакитної маски, рукавиць та колгот. Головна мета таких засобів — спинити ріст рубцевої тканини, щоб потім було легше проводити косметологічні операції, зауважив він. На фото в мережі бачимо усміхненого Романа та маски, які він зняв і тепер буде жити без них.

Удар РФ по Вінниці - Роман Олексів без маски Фото: Instagram Удар РФ по Вінниці - маски Романа Олексіва Фото: Instagram

Чоловік зауважив, що синя миска відтепер залишається спогадом, але реабілітація продовжуватиметься вже вдома, в Україні. Під одним з наступних дописів, присвяченому бальним танцям, він написав, що такі моменти надають хлопчику енергію і надихають. З його слів, вони обоє нарешті знов згадали, як то відчувати щастя.

"Танці — це не просто рухи, це справжня мова, яка говорить про щастя. І сьогодні ми це знову відчули!" — ідеться у дописі Ярослава.

З Instagram батька також можна побачити, як вони разом з сином прикрасили ялинку та як Роман катався на конях. Крім того, є фото з акордеоном: у матеріалі BBC, присвяченій родині, розповіли, що це допомогло реабілітації. Крім того, з'ясувалось, що лікарі припускали, що хлопчик не зможе ходити, але він наполегливо тренувався і повністю відновився, ідеться у статті.

Удар РФ по Вінниці - Роман Олексів біля ялинки Фото: Instagram Удар РФ по Вінниці - Роман Олексів перед уроком верхової їзди Фото: Instagram

Удар РФ по Вінниці — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракетний удар РФ по Вінниці, який стався 14 липня 2022 року. Від п'яти до семи ракет "Калібр" цілились по центру міста, частину збили, але все ж були влучання. Серед іншого, почалась сильна пожежа у медичному центрі біля точки вибуху. Роман з матір'ю саме перебував у медцентрі: матір загинула, хлопчик дивом урятувався. Внаслідок обстрілу ЗС РФ дістали поранення понад 200 людей, загинули — 27, з них — четверо дітей. Серед загиблих дітей — дівчинка Ліза, яка гуляла з матір'ю неподалік від цілі росіян.

Нагадуємо, у 2023 році Роман Олексів зустрівся з Папою Римським Франциском: якою була реакція понтифіка.