Удар "Калибра" по Виннице: как живет мальчик, который имел почти 50% ожогов тела (фото, видео)

Через два года после тяжелых ожогов Роман Олексив продолжил заниматься бальными танцами, играет на аккордеоне, украшает новогоднюю елку и катается на лошадях. Ребенок провел 100 дней в реанимации, попав под удар "Калибра" по Виннице.

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Винничанин Роман Олексив, которому в момент удара ракеты РФ "Калибр" по Виннице было восемь лет, два года провел в больницах. Мальчик имел ожоги 45% поверхности тела, повреждения внутренних органов, и медики предполагали, что он не сможет ходить. Однако мальчик успешно прошел реабилитацию. На видео в сети можно увидеть, как незадолго до новогодних праздников он станцевал бальный танец под елкой вместе с партнершей в нежно-голубом платье. Видео показывает, что врачи разрешили снять маску, которая спасала лицо от рубцов. О жизни Романа рассказал его отец Ярослав на странице Instragram.

Первые фото Романа без маски отец опубликовал пять недель назад, свидетельствуют сообщения в сети. Указывается, что мальчику 21 ноября должны были делать 35 операцию в клинике в Дрездене. После этого 27 ноября Ярослав отметил, что маску разрешили снять. Он напомнил, что ребенок около 100 дней находился в реанимации и одним из направлений реабилитации было ношение компрессионной голубой маски, перчаток и колгот. Главная цель таких средств — остановить рост рубцовой ткани, чтобы потом было легче проводить косметологические операции, отметил он. На фото в сети видим улыбающегося Романа и маски, которые он снял и теперь будет жить без них.

Удар РФ по Виннице — Роман Олексив без маски Фото: Instagram Удар РФ по Виннице — маски Романа Олексива Фото: Instagram

Мужчина отметил, что синяя миска отныне остается воспоминанием, но реабилитация будет продолжаться уже дома, в Украине. Под одним из следующих сообщений, посвященном бальным танцам, он написал, что такие моменты придают мальчику энергию и вдохновляют. По его словам, они оба наконец вновь вспомнили, как это чувствовать счастье.

"Танцы — это не просто движения, это настоящий язык, который говорит о счастье. И сегодня мы это снова почувствовали!" — говорится в заметке Ярослава.

Из Instagram отца также можно увидеть, как они вместе с сыном украсили елку и как Роман катался на лошадях. Кроме того, есть фото с аккордеоном: в материале BBC, посвященной семье, рассказали, что это помогло реабилитации. Кроме того, выяснилось, что врачи предполагали, что мальчик не сможет ходить, но он упорно тренировался и полностью восстановился, говорится в статье.

Удар РФ по Виннице — Роман Олексив возле елки Фото: Instagram Удар РФ по Виннице — Роман Олексив перед уроком верховой езды — Роман Олексив перед уроком верховой езды Фото: Instagram

Удар РФ по Виннице — детали

Отметим, Фокус писал о ракетном ударе РФ по Виннице, который произошел 14 июля 2022 года. От пяти до семи ракет "Калибр" целились по центру города, часть сбили, но все же были попадания. Среди прочего, начался сильный пожар в медицинском центре возле точки взрыва. Роман с матерью как раз находился в медцентре: мать погибла, мальчик чудом спасся. В результате обстрела ВС РФ получили ранения более 200 человек, погибли — 27, из них — четверо детей. Среди погибших детей — девочка Лиза, которая гуляла с матерью неподалеку от цели россиян.

Напоминаем, в 2023 году Роман Олексив встретился с Папой Римским Франциском: какой была реакция понтифика.