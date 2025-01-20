Очікується аномалія: якою буде погода в Україні цього тижня (карта)

Погода найближчими днями нагадуватиме березень чи листопад через переважання теплої повітряної маси. Невеликі дощі та сніг можливі ближче до вихідних.

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Прогноз погоди на тиждень обіцяє нетипове для січня тепло. Аномально висока температура спостерігатиметься у більшості регіонів, особливо — на півдні та заході, повідомляє метеоролог Ігор Кибальчич.

За словами фахівця, погода сьогодні та протягом кількох днів буде теплою, сухою, вітер — слабким, місцями вночі та вранці з'являтимуться тумани.

"Упродовж наступного тижня погодні умови в нашій країні визначатиме область високого тиску, а також виступ антициклону зі сходу. На тлі переважання теплої повітряної маси температура повітря очікується аномально високою, особливо на півдні та заході країни", — попереджає синоптик.

За словами спеціаліста, значних опадів протягом найближчих днів чекати не варто. Через нетипове для січня тепло до +3…+6 погодні умови більше відповідатимуть листопаду чи березню.

Прогноз на понеділок

У перший день тижня Україна перебуває під впливом області високого тиску, тому опадів не передбачається. Швидкість вітру на заході не перевищуватиме 3-8 м/с, на сході — 5-10. Від -4…+1 вночі повітря вдень прогріється до +2…+7, найтепліше сьогодні у південних областях і на Прикарпатті: до +8…+9.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 20 січня Фото: Скриншот

Погода у вівторок

На 21 січня Ігор Кибальчич також прогнозує тепло, вночі та вранці може спуститися туман. В нічний час очікується -3…+2, вдень — +2…+7.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 21 січня Фото: Скриншот

Прогноз на середу

В середині робочого тижня погодна аномалія в Україні триватиме, температура повітря лишатиметься в межах -2…+3 протягом ночі та +2…+7 удень, в Одеській області та Криму — до +9. Швидкість вітру — 5-10 м/с.

Небо періодично закриватимуть хмари. Кибальчич опадів не прогнозує, проте прогноз погоди на тиждень "Укргідрометцентру" попереджає про невеликі дощі та мокрий сніг у середу на правобережжі, на півночі та в центрі.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 22 січня Фото: Скриншот

Погода у четвер

За прогнозом погоди на тиждень від метеоролога в четвер буде переважно сухо, опади місцями можливі в Криму. Вітер заспокоїться до 3-8 м/с. В нічний час термометр показуватиме від -2 до +3, в денний — від +1 до +6.

"Укргідрометцентр" припускає невеликі дощі на сході, в центрі, на півдні та в Закарпатській області.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 23 січня Фото: Скриншот

Погода в Україні у п'ятницю

Кінець робочого тижня принесе незначні опади з мокрим снігом до Криму, Полісся та Закарпаття. Місцями очікується туман. Вітер так само буде не швидшим за 3-8 м/с. Нічна температура повітря очікується в межах -2…+3 градусів, протягом дня +2…+7, на Одещині можливо до +10.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 24 січня Фото: Скриншот

Прогноз на суботу

У перший вихідний за прогнозом погоди на тиждень очікуються дощі у західних регіонах і на Кримському півострові, в решті областей — сухо. Вночі потепліє до -1…+4, вдень до +3…+8, на півдні — до +11.

Погода в неділю

На останній день тижня метеоролог також обіцяє суху погоду без опадів. Вітер на півдні трохи пришвидшиться — до 5-10 м/с. Вночі стовпчик термометра триматиметься в межах -1…+4, у денний час прогріється до +4…+9, у південних та деяких західних областях — до +9…+11.

Нагадаємо, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, у Києві не фіксувалася кліматична зима три роки поспіль. За словами фахівців, причиною цього є глобальне потепління у світі.

18 січня синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала потепління в Україні до 20 градусів.