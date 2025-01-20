Ожидается аномалия: какой будет погода в Украине на этой неделе (карта)

Погода в ближайшие дни будет напоминать март или ноябрь из-за преобладания теплой воздушной массы. Небольшие дожди и снег возможны ближе к выходным.

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Прогноз погоды на неделю обещает нетипичное для января тепло. Аномально высокая температура будет наблюдаться в большинстве регионов, особенно — на юге и западе, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

По словам специалиста, погода сегодня и в течение нескольких дней будет теплой, сухой, ветер — слабым, местами ночью и утром будут появляться туманы.

"В течение следующей недели погодные условия в нашей стране будет определять область высокого давления, а также выступление антициклона с востока. На фоне преобладания теплой воздушной массы температура воздуха ожидается аномально высокой, особенно на юге и западе страны", — предупреждает синоптик.

По словам специалиста, значительных осадков в течение ближайших дней ждать не стоит. Из-за нетипичного для января тепла до +3...+6 погодные условия больше будут соответствовать ноябрю или марту.

Прогноз на понедельник

В первый день недели Украина находится под влиянием области высокого давления, поэтому осадков не предвидится. Скорость ветра на западе не будет превышать 3-8 м/с, на востоке — 5-10. От -4...+1 ночью воздух днем прогреется до +2...+7, теплее всего сегодня в южных областях и на Прикарпатье: до +8...+9.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 20 января Фото: Скриншот

Погода во вторник

На 21 января Игорь Кибальчич также прогнозирует тепло, ночью и утром может спуститься туман. В ночное время ожидается -3...+2, днем — +2...+7.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 21 января Фото: Скриншот

Прогноз на среду

В середине рабочей недели погодная аномалия в Украине продолжится, температура воздуха будет оставаться в пределах -2...+3 в течение ночи и +2...+7 днем, в Одесской области и Крыму — до +9. Скорость ветра — 5-10 м/с.

Небо периодически будут закрывать облака. Кибальчич осадков не прогнозирует, однако прогноз погоды на неделю "Укргидрометцентра" предупреждает о небольших дождях и мокром снеге в среду на правобережье, на севере и в центре.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 22 января Фото: Скриншот

Погода в четверг

По прогнозу погоды на неделю от метеоролога в четверг будет преимущественно сухо, осадки местами возможны в Крыму. Ветер успокоится до 3-8 м/с. В ночное время термометр будет показывать от -2 до +3, в дневное — от +1 до +6.

"Укргидрометцентр" предполагает небольшие дожди на востоке, в центре, на юге и в Закарпатской области.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 23 января Фото: Скриншот

Погода в Украине в пятницу в пятницу

Конец рабочей недели принесет незначительные осадки с мокрым снегом в Крым, Полесье и Закарпатье. Местами ожидается туман. Ветер так же будет не быстрее 3-8 м/с. Ночная температура воздуха ожидается в пределах -2...+3 градусов, в течение дня +2...+7, в Одесской области возможно до +10.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 24 января Фото: Скриншот

Прогноз на субботу

В первый выходной по прогнозу погоды на неделю ожидаются дожди в западных регионах и на Крымском полуострове, в остальных областях — сухо. Ночью потеплеет до -1...+4, днем до +3...+8, на юге — до +11.

Погода в воскресенье

На последний день недели метеоролог также обещает сухую погоду без осадков. Ветер на юге немного ускорится — до 5-10 м/с. Ночью столбик термометра будет держаться в пределах -1...+4, в дневное время прогреется до +4...+9, в южных и некоторых западных областях — до +9...+11.

Напомним, по данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в Киеве не фиксировалась климатическая зима три года подряд. По словам специалистов, причиной этого является глобальное потепление в мире.

18 января синоптик Наталья Диденко прогнозировала потепление в Украине до 20 градусов.