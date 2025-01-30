Хмарність і +16 градусів: яка буде погода 30 січня в Україні (карта)

Попри те, що календар свідчить про кінець січня, погода скоріше нагадуватиме весну. У регіонах буде тепло, а про сніг і не йдеться.

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30 січня в Україні буде тепло як навесні, а опадів не передбачається. Детальнішим прогнозом поділились в УНІАН.

Погода сьогодні: прогноз

Стовпчики термометрів у більшості регіонів України фіксуватимуть від 8 до 10 градусів тепла, місцями на сході й півдні — до 11-16 градусів. Істотних опадів у четвер не прогнозують.

Погода сьогодні: деталі

У столиці очікується невелика хмарність, температура повітря вдень — +9 градусів.

У Львові буде ясно й дещо тепліше — +12, у Луцьку й Рівному буде схожа погода й 10 градусів тепла.

У Тернополі прогнозують невелику хмарність і +10, а в Хмельницькому буде хмарно з проясненнями й холодніше лише на один градус.

В Івано-Франківську очікується невелика хмарність і +11, в Ужгороді прогнозують таку ж температуру і хмарність з проясненнями.

У Чернівцях і Чернігові також буде невелика хмарність, але 8 градусів тепла. У Вінниці очікується хмарність з проясненнями й +10.

Прогноз погоди на 30 січня Фото: УНІАН

У Житомирі прогнозують невелику хмарність і +9 градусів, а в Черкасах — лише +5 та хмарність з проясненнями.

У Кропивницькому й Полтаві буде невелика хмарність та 8 градусів тепла. В Одесі четвер буде похмурим, а стовпчики термометрів фіксуватимуть +7.

Херсон також не омине невелика хмарність, але вдень повітря прогріється до 11 градусів. У Миколаєві буде схожа погода, але лише +9.

У Запоріжжі, Сумах, Харкові й Дніпрі день буде похмурим. Місцеві стовпчики термометрів фіксуватимуть 10, 9, 8 і 9 градусів тепла відповідно.

У Сімферополі буде хмарно з проясненнями та +16 градусів. У Краматорську та Сєвєродонецьку четвер буде похмурим, а повітря прогріється лише до 8 градусів.

Свята і прикмети 30 січня

30 січня — преподобного Антонія Великого. Відлига у цей день обіцяє швидке похолодання.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що в трьох районах Києва посеред зими несподівано розквітли сакура. Начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний пояснив, чому такий "сюрприз" насправді є тривожним сигналом.

Синоптикиня Наталка Діденко і метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозували погоду в останні дні січня та на початку лютого. Після аномального тепла в Україні очікується похолодання.