Облачность и +16 градусов: какая будет погода 30 января в Украине (карта)

Несмотря на то, что календарь свидетельствует о конце января, погода скорее будет напоминать весну. В регионах будет тепло, а о снеге и речи не идет.

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30 января в Украине будет тепло как весной, а осадков не предвидится. Более подробным прогнозом поделились в УНИАН.

Погода сегодня: прогноз

Столбики термометров в большинстве регионов Украины будут фиксировать от 8 до 10 градусов тепла, местами на востоке и юге — до 11-16 градусов. Существенных осадков в четверг не прогнозируют.

Погода сегодня: детали

В столице ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем — +9 градусов.

Во Львове будет ясно и несколько теплее — +12, в Луцке и Ривне будет похожая погода и 10 градусов тепла.

В Тернополе прогнозируют небольшую облачность и +10, а в Хмельницком будет облачно с прояснениями и холоднее лишь на один градус.

В Ивано-Франковске ожидается небольшая облачность и +11, в Ужгороде прогнозируют такую же температуру и облачность с прояснениями.

В Черновцах и Чернигове также будет небольшая облачность, но 8 градусов тепла. В Виннице ожидается облачность с прояснениями и +10.

Прогноз погоды на 30 января Фото: УНИАН

В Житомире прогнозируют небольшую облачность и +9 градусов, а в Черкассах — только +5 и облачность с прояснениями.

В Кропивницком и Полтаве будет небольшая облачность и 8 градусов тепла. В Одессе четверг будет пасмурным, а столбики термометров будут фиксировать +7.

Херсон также не обойдет небольшая облачность, но днем воздух прогреется до 11 градусов. В Николаеве будет похожая погода, но лишь +9.

В Запорожье, Сумах, Харькове и Днепре день будет пасмурным. Местные столбики термометров будут фиксировать 10, 9, 8 и 9 градусов тепла соответственно.

В Симферополе будет облачно с прояснениями и +16 градусов. В Краматорске и Северодонецке четверг будет пасмурным, а воздух прогреется лишь до 8 градусов.

Праздники и приметы 30 января

30 января — преподобного Антония Великого. Оттепель в этот день обещает скорое похолодание.

Напомним, в КГГА сообщили, что в трех районах Киева посреди зимы неожиданно расцвели сакуры. Начальник Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный объяснил, почему такой "сюрприз" на самом деле является тревожным сигналом.

Синоптик Наталья Диденко и метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировали погоду в последние дни января и в начале февраля. После аномального тепла в Украине ожидается похолодание.