Последние дни "весеннего" тепла: прогноз погоды в Украине на 30 января

Украинцы в конце рабочей недели имеют последний шанс насладиться нетипичным потеплением. С первых дней февраля в Украину начнут возвращаться зимние холода.

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Погода завтра по всей Украине будет в основном теплой, сухой, почти весенней. Свой прогноз на четверг 30 января опубликовала метеоролог Наталья Диденко.

По случаю годовщины боя под Крутами специалист сделала отдельный прогноз для этого села вблизи Нежина.

"Осадков не предвидится, максимальная температура воздуха составит замечательные весенние +9 градусов", — отметила синоптик.

Затем начнется постепенное похолодание. Такая же погода завтра и в дальнейшем ожидается во всех регионах страны.

Четверг пройдет без существенных осадков. В среднем ночью температура будет колебаться в пределах +2...+6, днем +7...+11. Теплее всего будет на юге: от +12 до +16.

С выходных начнется снижение температуры. Сначала минус будет небольшим, а со следующей пятницы возможно похолодание еще на несколько градусов.

Погода завтра: прогноз "Укргидрометцентра"

Специалисты "Укргидрометцентра" так же предусматривают +7...+9 в центральных, северных и западных областях, до +10...+12 на востоке и в Закарпатье и до +14...+16 в южных регионах. Центр, север и часть запада затянут облака, в остальных областях — облачно с прояснениями. Дожди маловероятны.

Прогноз погоды на четверг 30 января от Укргидрометцентра Фото: Скриншот

Погода завтра в Киеве

Для столицы Украины синоптик Диденко прогнозирует четверг без осадков. Киевлян погода завтра так же будет радовать "плюсом": термометр будет показывать +8...+10. Однако это продлится недолго: с первых дней следующего месяца придет похолодание.

"Наслаждайтесь теплом, не пренебрегайте холодным прогнозом", — посоветовала специалист.

Синоптики Укргидрометцентра делают несколько более мрачные прогнозы: от +7 до +9 днем, облачность, ветер 3-8 м/с.

Напомним, ранее Наталка Диденко предупреждала о достижении пика аномального потепления к концу января, вслед за которым наступит похолодание со снегом.

Также в Украинском гидрометцентре предупреждали о нетипичном тепле в конце зимы: в феврале температура воздуха будет подниматься на 1,5-2 градуса выше средней нормы.