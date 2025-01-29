Останні дні "весняного" тепла: прогноз погоди в Україні на 30 січня

Українці наприкінці робочого тижня мають останній шанс насолодитися нетиповим потеплінням. З перших днів лютого до України почнуть повертатися зимові холоди.

Related video

Погода завтра по всій Україні буде здебільшого теплою, сухою, майже весняною. Свій прогноз на четвер 30 січня опублікувала метеорологиня Наталка Діденко.

З нагоди річниці бою під Крутами фахівчиня зробила окремий прогноз для цього села поблизу Ніжина.

"Опадів не передбачається, максимальна температура повітря становитиме чудові весняні +9 градусів", — зазначила синоптикиня.

Потім почнеться поступове похолодання. Така сама погода завтра й надалі очікується в усіх регіонах країни.

Четвер пройде без істотних опадів. В середньому вночі температура коливатиметься в межах +2…+6, вдень +7…+11. Найтепліше буде на півдні: від +12 до +16.

З вихідних розпочнеться зниження температури. Спочатку мінус буде невеликим, а з наступної п'ятниці можливе похолодання ще на кілька градусів.

Погода завтра: прогноз "Укргідрометцентру"

Фахівці "Укргідрометцентру" так само передбачають +7…+9 у центральних, північних і західних областях, до +10…+12 на сході й у Закарпатті та до +14…+16 у південних регіонах. Центр, північ і частину заходу затягнуть хмари, в інших областях — хмарно з проясненнями. Дощі малоймовірні.

Прогноз погоди на четвер 30 січня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

Погода завтра у Києві

Для столиці України синоптикиня Діденко прогнозує четвер без опадів. Киян погода завтра так само тішитиме "плюсом": термометр показуватиме +8…+10. Проте це триватиме недовго: з перших днів наступного місяця прийде похолодання.

"Насолоджуйтесь теплом, не легковажте холодним прогнозом", — порадила фахівчиня.

Синоптики Укргідрометцентру роблять дещо похмуріші прогнози: від +7 до +9 вдень, хмарність, вітер 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попереджала про досягнення піка аномального потепління до кінця січня, слідом за яким наступить похолодання зі снігом.

Також в Українському гідрометцентрі попереджали про нетипове тепло наприкінці зими: в лютому температура повітря підійматиметься на 1,5-2 градуси вище за середню норму.