Останні дні "весняного" тепла: прогноз погоди в Україні на 30 січня
Українці наприкінці робочого тижня мають останній шанс насолодитися нетиповим потеплінням. З перших днів лютого до України почнуть повертатися зимові холоди.
Погода завтра по всій Україні буде здебільшого теплою, сухою, майже весняною. Свій прогноз на четвер 30 січня опублікувала метеорологиня Наталка Діденко.
З нагоди річниці бою під Крутами фахівчиня зробила окремий прогноз для цього села поблизу Ніжина.
"Опадів не передбачається, максимальна температура повітря становитиме чудові весняні +9 градусів", — зазначила синоптикиня.
Потім почнеться поступове похолодання. Така сама погода завтра й надалі очікується в усіх регіонах країни.
Четвер пройде без істотних опадів. В середньому вночі температура коливатиметься в межах +2…+6, вдень +7…+11. Найтепліше буде на півдні: від +12 до +16.
З вихідних розпочнеться зниження температури. Спочатку мінус буде невеликим, а з наступної п'ятниці можливе похолодання ще на кілька градусів.
Погода завтра: прогноз "Укргідрометцентру"
Фахівці "Укргідрометцентру" так само передбачають +7…+9 у центральних, північних і західних областях, до +10…+12 на сході й у Закарпатті та до +14…+16 у південних регіонах. Центр, північ і частину заходу затягнуть хмари, в інших областях — хмарно з проясненнями. Дощі малоймовірні.
Погода завтра у Києві
Для столиці України синоптикиня Діденко прогнозує четвер без опадів. Киян погода завтра так само тішитиме "плюсом": термометр показуватиме +8…+10. Проте це триватиме недовго: з перших днів наступного місяця прийде похолодання.
"Насолоджуйтесь теплом, не легковажте холодним прогнозом", — порадила фахівчиня.
Синоптики Укргідрометцентру роблять дещо похмуріші прогнози: від +7 до +9 вдень, хмарність, вітер 3-8 м/с.
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попереджала про досягнення піка аномального потепління до кінця січня, слідом за яким наступить похолодання зі снігом.
Також в Українському гідрометцентрі попереджали про нетипове тепло наприкінці зими: в лютому температура повітря підійматиметься на 1,5-2 градуси вище за середню норму.