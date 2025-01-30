VR-окуляри замість підручника: учнів ліцею в Україні вчитимуть у віртуальному середовищі (фото)

Директорка ліцею Юлія Алійник говорить, що діти могли б вивчати за допомогою VR-технологій техніку безпеки чи опановувати нові навички.

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Директорка Криворізького гірничо-електромеханічного ліцею Юлія Алійник планує залучити технології віртуальної реальності до навчального процесу, щоб зробити опанування нових навичок більш захопливим і наочним. Про свої ідеї освітянка розповіла "Суспільному".

Юлія Алієва проходила стажування з використання інтерактивних додатків у навчанні Фото: Facebook / Юлія Алійник

Юлія Алієва протягом двох тижнів стажувалася у фінансовій та інноваційній компаніях у Києві. На лекціях і практичних заняттях директорів закладів учили користуватися інтерактивними додатками та впроваджувати у профтехнічній освіті фінансову грамотність. Під час навчання учасники змогли зануритися у віртуальне середовище за допомогою VR-окулярів.

"Нам дали змогу побувати в тій віртуальній реальності. Ти занурюєшся в цех, там є електроустановки й ти покроково (там є підказки, можна й без підказок) виконуєш послідовність дій", — розповіла директорка журналістам.

Цей досвід надихнув Юлію Алієву на зміни у підходах до навчання в її ліцеї. За її словами, вона планує підвищити кваліфікацію профільних викладачів і оновити освітню програму, інтегрувати до неї VR-технології.

"Якби діти могли вивчати ту саму техніку безпеки зі своїх спеціальностей, якісь базові навички опановувати за допомогою віртуальної реальності, це стимулювало б їх до навчання", — сказала директорка.

За допомогою віртуальної реальності можна опановувати базові навички Фото: Facebook / Юлія Алійник Директорка Криворізького гірничо-електромеханічного ліцею на стажуванні з використанням VR-технологій Фото: Facebook / Юлія Алійник

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