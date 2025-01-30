VR-очки вместо учебника: учеников лицея в Украине будут учить в виртуальной среде (фото)

Директор лицея Юлия Алейник говорит, что дети могли бы изучать с помощью VR-технологий технику безопасности или овладевать новыми навыками.

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Директор Криворожского горно-электромеханического лицея Юлия Алейник планирует привлечь технологии виртуальной реальности к учебному процессу, чтобы сделать освоение новых навыков более увлекательным и наглядным. О своих идеях педагог рассказала "Суспільному".

Юлия Алиева проходила стажировку по использованию интерактивных приложений в обучении Фото: Facebook / Юлія Алійник

Юлия Алиева в течение двух недель стажировалась в финансовой и инновационной компаниях в Киеве. На лекциях и практических занятиях директоров заведений учили пользоваться интерактивными приложениями и внедрять в профтехническом образовании финансовую грамотность. Во время обучения участники смогли погрузиться в виртуальную среду с помощью VR-очков.

"Нам дали возможность побывать в той виртуальной реальности. Ты погружаешься в цех, там есть электроустановки и ты пошагово (там есть подсказки, можно и без подсказок) выполняешь последовательность действий", — рассказала директор журналистам.

Этот опыт вдохновил Юлию Алиеву на изменения в подходах к обучению в ее лицее. По ее словам, она планирует повысить квалификацию профильных преподавателей и обновить образовательную программу, интегрировать в нее VR-технологии.

"Если бы дети могли изучать ту же технику безопасности по своим специальностям, какими-то базовыми навыками овладевать с помощью виртуальной реальности, это стимулировало бы их к обучению", — сказала директор.

С помощью виртуальной реальности можно овладевать базовыми навыками Фото: Facebook / Юлія Алійник Директор Криворожского горно-электромеханического лицея на стажировке с использованием VR-технологий Фото: Facebook / Юлія Алійник

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