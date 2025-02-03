"Військовий у тилу не почувається у безпеці": мати загиблого пілота "Джуса" розповіла, як побили її сина

За два роки до повномасштабної війни Андрія Пільщикова і його товариша-пілота побив нетверезий чоловік. Через ризик бути списаними з льотної служби постраждалі лікувалися самотужки в одній із лікарень Києва, не звертаючись до військового шпиталю.

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Лілія Авер'янова, мати Героя України, загиблого льотчика Повітряних сил ЗСУ Андрія Пільщикова ("Джус"), поділилася історією, як її сина разом із товаришем побили в новорічну ніч 2020 року у Василькові, що на Київщині. Допис про неповагу до воїнів жінка опублікувала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що військові, які щодня ризикують життям на фронті, навіть у тилу не можуть почуватися у безпеці. На її думку, зневажливе ставлення до військових існувало ще задовго до повномасштабної війни та епохи ТЦК.

"Страшна ганьба накрила наш народ. Військовий, який захищає нашу землю, щодня ризикуючи життям, у тилу не почувається у безпеці, просто виходячи на вулицю — по формі або навіть без. Просто під час найстрашнішої війни. Що це? Це вже роздвоєння твоєї особистості, український народе. То вирішуй вже, ти на чиїй стороні? Тебе захищати чи як? І оці сентиментальні ролики зі щасливим поверненням додому, квітами, котиками та собачками в руках любих захисників перекреслені усі. Кулею, яка забрала життя військового від руки покидька, який є частиною того самого народу, якому присягають наші вояки", — написала Авер'янова, апелюючи до подій у Пирятині, де чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК.

Мати Андрія Пільщикова розповіла, що у новорічну ніч 2020 року її син разом з іншим льотчиком, перебуваючи у тверезому стані, вирішили відпочити у Василькові. Проте нетверезий чоловік жорстоко побив обох офіцерів. Унаслідок нападу Андрій отримав забої та перелом носа, а його товариш — перелом кісток очної орбіти після удару в скроню.

"Два офіцери-льотчики лікувались самотужки, таємно, як бомжі, в одній з лікарень Києва, не звертаючись до військового шпиталю, щоб їх не списали з льотної служби. Єдине, чим їм помогла бригада — заднім числом оформили відпустку. З васильківськими кабанами бригада вирішила через цю подію не сваритися, бо ж треба мирно жити з місцевими, рука руку миє. Ось таким виявився "захист" захисників. Відпустки ледве вистачило, щоб загоїлись ці рани", — зазначила Авер'янова.

Після початку повномасштабного вторгнення обидва льотчики захищали українське небо та стали одними з тих, кого називають "Привидами Києва". Обоє загинули, захищаючи Україну.

"А десь поруч топче землю кривдник наших крилатих героїв. Дуже сумніваюсь, що він покаявся. Ще більше сумніваюсь, що він став на наш захист. Вояки присяглися народу, а от народ воякам — ні", — написала мати загиблого воїна.

Нагадаємо, 1 лютого у Пирятині Полтавської області на автозаправній станції чоловік із мисливської зброї застрелив військовослужбовця ТЦК. Це сталося під час супроводу мобілізованих чоловіків до навчального центру. Нападник втік разом з одним із мобілізованих громадян. Чоловіків затримали через декілька годин після скоєного і повідомили про підозру.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. За його словами, блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.