"Военный в тылу не чувствует себя в безопасности": мать погибшего пилота "Джуса" рассказала, как избили ее сына

За два года до полномасштабной войны Андрея Пильщикова и его товарища-пилота избил нетрезвый мужчина. Из-за риска быть списанными с летной службы пострадавшие лечились самостоятельно в одной из больниц Киева, не обращаясь в военный госпиталь.

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Лилия Аверьянова, мать Героя Украины, погибшего летчика Воздушных сил ВСУ Андрея Пильщикова ("Джус"), поделилась историей, как ее сына вместе с товарищем избили в новогоднюю ночь 2020 года в Василькове Киевской области. Сообщение о неуважении к воинам женщина опубликовала в своем Facebook.

Она отметила, что военные, которые ежедневно рискуют жизнью на фронте, даже в тылу не могут чувствовать себя в безопасности. По ее мнению, пренебрежительное отношение к военным существовало еще задолго до полномасштабной войны и эпохи ТЦК.

"Страшный позор накрыл наш народ. Военный, который защищает нашу землю, ежедневно рискуя жизнью, в тылу не чувствует себя в безопасности, просто выходя на улицу — по форме или даже без. Просто во время самой страшной войны. Что это? Это уже раздвоение твоей личности, украинский народ. Так решай уже, ты на чьей стороне? Тебя защищать или как? И эти сентиментальные ролики со счастливым возвращением домой, цветами, котиками и собачками в руках любимых защитников перечеркнуты все. Пулей, которая унесла жизнь военного от руки подонка, который является частью того самого народа, которому присягают наши воины", — написала Аверьянова, апеллируя к событиям в Пирятине, где мужчина застрелил военнослужащего ТЦК.

Мать Андрея Пильщикова рассказала, что в новогоднюю ночь 2020 года ее сын вместе с другим летчиком, находясь в трезвом состоянии, решили отдохнуть в Василькове. Однако нетрезвый мужчина жестоко избил обоих офицеров. В результате нападения Андрей получил ушибы и перелом носа, а его товарищ — перелом костей глазной орбиты после удара в висок.

"Два офицера-летчики лечились самостоятельно, тайно, как бомжи, в одной из больниц Киева, не обращаясь в военный госпиталь, чтобы их не списали с летной службы. Единственное, чем им помогла бригада — задним числом оформили отпуск. С васильковскими кабанами бригада решила из-за этого события не ссориться, потому что надо мирно жить с местными, рука руку моет. Вот такой оказалась "защита" защитников. Отпуска едва хватило, чтобы зажили эти раны", — отметила Аверьянова.

После начала полномасштабного вторжения оба летчика защищали украинское небо и стали одними из тех, кого называют "Призраками Киева". Оба погибли, защищая Украину.

"А где-то рядом топчет землю обидчик наших крылатых героев. Очень сомневаюсь, что он покаялся. Еще больше сомневаюсь, что он стал на нашу защиту. Воины присягнули народу, а вот народ воинам — нет", — написала мать погибшего воина.

Напомним, 1 февраля в Пирятине Полтавской области на автозаправочной станции мужчина из охотничьего оружия застрелил военнослужащего ТЦК. Это произошло во время сопровождения мобилизованных мужчин в учебный центр. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных граждан. Мужчин задержали через несколько часов после содеянного и сообщили о подозрении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий заявил, что убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать. По его словам, молниеносная и жесткая реакция власти — единственно возможная в ситуации произвола против военных.