"Драматична цифра": населення України за 10 років скоротилося на 10 мільйонів

Міністр національної єдності Олексій Чернишов стверджує, що загалом українська нація налічує 60 мільйонів людей, але в Україні станом на 2024 рік лишилися 32 мільйони.

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Дані, які свідчать про прискорення демографічної кризи в Україні, навів віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов. З 2015 року населення країни скоротилося з 42 до 32 мільйонів людей, сказав урядовець в інтерв'ю Die Welt.

Чернишов нагадав, що в день проголошення незалежності у 1991 році населення України складало 52 мільйони людей. За десять років число скоротилося до 48 мільйонів, а до першого вторгнення Росії у 2014 році складало 45 мільйонів. Після анексії Криму у 2015 році кількість населення в Україні впала до 42 мільйонів.

"У 2024 році ми будемо країною з 32 мільйонами людей — це драматична цифра", — зазначив віцепрем'єр-міністр.

За його словами, загалом українська нація налічує 60 мільйонів людей, якщо враховувати біженців від війни, діаспори в різних країнах й інших людей, які з різних причин виїхали за кордон.

"Кожна війна тягне за собою втрату дуже цінних частин суспільства. Але коли я спілкуюся з українцями за кордоном, то все більше переконуюсь, що більшість із них хочуть повернутися на батьківщину", — сказав Чернишов.

Він зауважив, що умови для повернення цих людей можуть бути різні: завершення війни, економічний та демократичний розвиток, інтеграція до Європейського Союзу тощо.

"І ми дуже вдячні країнам, які прийняли та підтримали українців у цій особливій ситуації – навіть якщо це може стати стимулом для українців залишитися. Але, звичайно, нам потрібні українці, щоб будувати нову Україну", — сказав міністр.

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ писали про прогноз аналітиків McKinsey Global Institute щодо того, яким буде населення України до 2040 року. Демографи оцінюють Україну як одну з найгірших зон за рівнем народжуваності.

20 січня міністр національної єдності Олексій Чернишов сказав, що уряд надаватиме бронювання для біженців, які повернуться до України, якщо вони працюватимуть на критично важливих підприємствах.