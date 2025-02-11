"Драматическая цифра": население Украины за 10 лет сократилось на 10 миллионов

Министр национального единства Алексей Чернышов утверждает, что в целом украинская нация насчитывает 60 миллионов человек, но в Украине по состоянию на 2024 год остались 32 миллиона.

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Данные, свидетельствующие об ускорении демографического кризиса в Украине, привел вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов. С 2015 года население страны сократилось с 42 до 32 миллионов человек, сказал чиновник в интервью Die Welt.

Чернышов напомнил, что в день провозглашения независимости в 1991 году население Украины составляло 52 миллиона человек. За десять лет число сократилось до 48 миллионов, а до первого вторжения России в 2014 году составляло 45 миллионов. После аннексии Крыма в 2015 году количество населения в Украине упало до 42 миллионов.

"В 2024 году мы будем страной с 32 миллионами людей — это драматическая цифра", — отметил вице-премьер-министр.

По его словам, в целом украинская нация насчитывает 60 миллионов человек, если учитывать беженцев от войны, диаспоры в разных странах и других людей, которые по разным причинам выехали за границу.

"Каждая война влечет за собой потерю очень ценных частей общества. Но когда я общаюсь с украинцами за рубежом, то все больше убеждаюсь, что большинство из них хотят вернуться на родину", — сказал Чернышов.

Он отметил, что условия для возвращения этих людей могут быть разные: завершение войны, экономическое и демократическое развитие, интеграция в Европейский Союз и тому подобное.

"И мы очень благодарны странам, которые приняли и поддержали украинцев в этой особой ситуации — даже если это может стать стимулом для украинцев остаться. Но, конечно, нам нужны украинцы, чтобы строить новую Украину", — сказал министр.

Напомним, 24 января СМИ писали о прогнозе аналитиков McKinsey Global Institute относительно того, каким будет население Украины к 2040 году. Демографы оценивают Украину как одну из худших зон по уровню рождаемости.

20 января министр национального единства Алексей Чернышов сказал, что правительство будет предоставлять бронирование для беженцев, которые вернутся в Украину, если они будут работать на критически важных предприятиях.