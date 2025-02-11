Їдуть з усієї України: мер Києва розповів, скільки населення проживає в столиці

Київський міський голова Віталій Кличко розповів, що в столицю їдуть не тільки з безпекових міркувань, а й через найкращі сервіси.

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В столиці Україні, місті Києві на даний час проживає майже чотири мільйони населення. Ця цифра двічі перевищує кількість населення, яке проживало в місті 20 років тому. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час форуму "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" 11 лютого.

"Якщо ще 20 років тому населення міста Києва складалось вдвічі менше, трохи більше 2 мільйонів, то зараз майже чотири", — зазначив мер міста.

Він додав, що із цих майже чотирьох мільйонів понад 600 тисяч — це внутрішньо переміщені особи. За словами Віталія Кличка, в столицю переїжджають з усієї країни з безпекових питань.

"В місто Київ їдуть з усією країни. Зараз в цей момент тому, що місто Київ найбільш захищений і безпека в місті, безпека — це питання номер один і в нашому місті зараз тимчасово переміщених осіб знаходиться більше 600 тисяч", — наголосив київський міський голова.

Також, за словами Віталія Кличка, в Київ переїжджають через кращі в країні сервіси. Він відмітив освіту та медицину.

Додамо, що раніше Віталій Кличко спрогнозував, завершення війни в Україні можливе за один-два місяці. За його словами, бойові дії, ймовірно, припиняться після компромісу, який боляче сприйматиметься суспільством і може спричинити заворушення.

Також нагадаємо, що наприкінці січня міський голова Києва звинуватив голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у блокуванні основних господарських питань столиці та в спробі взяти на себе функції мера столиці. Останній відреагував на звинувачення, дорікнувши, що Віталій Кличко знаходить час записати відео зі звинуваченнями тоді, коли реальні проблеми у столиці не вирішуються роками.