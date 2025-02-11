Едут со всей Украины: мэр Киева рассказал, сколько населения проживает в столице

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что в столицу едут не только из соображений безопасности, но и из-за лучших сервисов.

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В столице Украины, городе Киеве в настоящее время проживает почти четыре миллиона населения. Эта цифра в два раза превышает количество населения, которое проживало в городе 20 лет назад. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко во время форума "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" 11 февраля.

"Если еще 20 лет назад население города Киева состояло вдвое меньше, чуть больше 2 миллионов, то сейчас почти четыре", — отметил мэр города.

Он добавил, что из этих почти четырех миллионов более 600 тысяч — это внутренне перемещенные лица. По словам Виталия Кличко, в столицу переезжают со всей страны по вопросам безопасности.

"В город Киев едут со всей страны. Сейчас в этот момент потому, что город Киев наиболее защищен и безопасность в городе, безопасность — это вопрос номер один и в нашем городе сейчас временно перемещенных лиц находится более 600 тысяч", — подчеркнул киевский городской голова.

Также, по словам Виталия Кличко, в Киев переезжают из-за лучших в стране сервисов. Он отметил образование и медицину.

Добавим, что ранее Виталий Кличко спрогнозировал, завершение войны в Украине возможно за один-два месяца. По его словам, боевые действия, вероятно, прекратятся после компромисса, который будет болезненно восприниматься обществом и может вызвать беспорядки.

Также напомним, что в конце января городской голова Киева обвинил главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании основных хозяйственных вопросов столицы и в попытке взять на себя функции мэра столицы. Последний отреагировал на обвинения, упрекнув, что Виталий Кличко находит время записать видео с обвинениями тогда, когда реальные проблемы в столице не решаются годами.