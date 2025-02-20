Морози не відступають: якою буде погода сьогодні та коли чекати на потепління (карта)

Частину України припорошить невеликий сніг. Незначний плюс на термометрі синоптики прогнозують лише в кількох областях.

Related video

Вночі в деяких регіонах України стовпчик термометра падав до -20 градусів, і вдень погода сьогодні здебільшого лишатиметься морозною. Снігу буде небагато, та дороги вкриє ожеледиця, розповідає синоптикиня Наталка Діденко.

"У четвер в Україні все ще холодно", — повідомляє фахівчиня.

За її словами, вдень у середньому температура повітря триматиметься від -1 до -6.

Ніч і ранок принесли невеликий сніг на заході та півночі. У центрі, в Сумській, Харківській, Луганській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях трохи сніжитиме протягом дня.

На решті територій погода сьогодні не відзначатиметься істотними опадами, проте треба бути уважними на дорогах і тротуарах — можлива ожеледиця.

Погода сьогодні у Києві

У столиці незначний сніг падав вночі, та надалі сильних опадів не буде. Він нічних -7 градусів вдень температура підніметься до -5, максимум -3.

Морози не полишатимуть українців до наступного тижня. Потепління, за словами Діденко, прогнозується орієнтовно з 25 лютого.

Погода сьогодні в Україні: прогноз Укргідрометцентру

В Українському метеорологічному центрі передбачають середню денну температуру повітря від -6 до -4. На півдні та біля Карпат можливий невеликий плюс. На заході, сході, південному сході — хмарно з проясненнями. У центрі, на півночі, в Одеській, Миколаївській і Закарпатській областях трохи засніжить. Вітер очікується північний, швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз синоптиків Укргідрометцентру на 20 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 лютого синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, коли в Україні потеплішає. За її словами, поточний тиждень і вихідні принесуть найбільше морозів і снігу за всю цьогорічну зиму.

14 лютого ЗМІ писали, що в Японії пройшов міжнародний турнір із гри в сніжки. Понад 120 команд боролися за приз в гірському містечку Уонума.