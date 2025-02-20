Морозы не отступают: какой будет погода сегодня и когда ждать потепления (карта)

Часть Украины припорошит небольшой снег. Незначительный плюс на термометре синоптики прогнозируют лишь в нескольких областях.

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Ночью в некоторых регионах Украины столбик термометра падал до -20 градусов, и днем погода сегодня в основном будет оставаться морозной. Снега будет немного, но дороги покроет гололедица, рассказывает синоптик Наталья Диденко.

"В четверг в Украине все еще холодно", — сообщает специалист.

По ее словам, днем в среднем температура воздуха будет держаться от -1 до -6.

Ночь и утро принесли небольшой снег на западе и севере. В центре, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет немного снежить в течение дня.

На остальных территориях погода сегодня не будет отмечаться существенными осадками, однако надо быть внимательными на дорогах и тротуарах — возможна гололедица.

Погода сегодня в Киеве

В столице незначительный снег падал ночью, но в дальнейшем сильных осадков не будет. Он ночных -7 градусов днем температура поднимется до -5, максимум -3.

Морозы не будут оставлять украинцев до следующей недели. Потепление, по словам Диденко, прогнозируется ориентировочно с 25 февраля.

Погода сегодня в Украине: прогноз Укргидрометцентра

В Украинском метеорологическом центре предусматривают среднюю дневную температуру воздуха от -6 до -4. На юге и возле Карпат возможен небольшой плюс. На западе, востоке, юго-востоке — облачно с прояснениями. В центре, на севере, в Одесской, Николаевской и Закарпатской областях немного заснежит. Ветер ожидается северный, скоростью 5-10 м/с.

Прогноз синоптиков Укргидрометцентра на 20 февраля Фото: Скриншот

Напомним, 18 февраля синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине потеплеет. По ее словам, текущая неделя и выходные принесут больше всего морозов и снега за всю нынешнюю зиму.

14 февраля СМИ писали, что в Японии прошел международный турнир по игре в снежки. Более 120 команд боролись за приз в горном городке Уонума.