Медкомісія за тисячу кілометрів і без виплат: які проблеми у родичів важкопоранених бійців, — УП

Суд для встановлення опіки над важкотравмованим військовим може тривати до двох років, розповіли юристи. Крім того, по пів року чекають висновків судово-психіатричних експертів.

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Родина важкопораненого військовослужбовця Олександр Адаменка розповіла про поневіряння по лікарнях, медичних експертних комісіях та судах, які потрібні для лікування та виплат. Частина проблем пов'язана лікарняною бюрократією, частина — з судовою тяганиною для призначення опікунства. Поки триває тяганина, люди не можуть отримати кошти, які є на рахунках Олександра і які пішли б на реабілітацію. Тим часом юристи пояснили, як потрібно діяти у випадку, коли близька людина перебуває у важкому стані після поранення. Про складнощі догляду та опіки розповіли на порталі "Українська правда. Життя".

Проблеми поранених військових — розповідь родини

У статті розповідається про проблеми родини Олександра Адаменка — 50-річного чоловіка з Чернігівської області, який отримав важке поранення у 2023 році і з того часу перебуває у вегетативному стані. Дочка Анна розповіла журналістам про поневіряння родини і про проблеми, з якими їм довелось зустрітись: медичні, фінансові та юридичні.

Проблеми поранених військових - боєць Адаменко до поранення Фото: УП

Анна пояснила, що після завершення лікування батька виписали, медкомісія встановила "цивільну інвалідність": чоловіка списали з армії і він почав отримувати мінімальні виплати. Колишній військовий отримав важке ураження хребта, не може рухатись, самостійно їсти, не впізнає рідних та потребує реабілітації. Певний час його доглядали у паліативному відділенні районної лікарні, потім родина переїхала у Рівненську область.

Тим часом родина почала оформлювати опіку: це робиться через суд і після відповідної експертизи. Експертиза проводилась у Чернігівській області і ніяк інакше, пояснила Анна. Тому родина самостійно везла хворого Олександра за тисячу кілометрів, щоб отримати висновок про повну недієздатність. Після поїздки батьку стало гірше, сказала дочка. З її слів, на реабілітацію потрібні гроші, але немає доступу до рахунків Олександра з заробітком від служби.

"А так чи не в кожній лікарні, ЦНАПі, закладі ти приходиш і просиш ніби не гарантовану воїнам допомогу, а щось особисте. Це виснажує", — сказала Анна журналістам.

Що кажуть юристи про проблеми поранених

УП навела пояснення фахівців щодо ситуації, з якою зустрілась родина Олександра Адаменка та інші. Співрозмовниками журналістів стали адвокат Сергій Ланкін та Христина Ковцун з ГО "Юридична сотня". Фахівці розповіли, що потрібно знати родинам важкопоранених військових:

поранений має право 12 місяців перебувати у лікарні та проходити реабілітацію. Протягом цього часу йому мають нараховувати грошове забезпечення;

військово-лікарська комісія може відбутись, не чекаючи року, якщо "є незаперечні дані", що людина отримала важкі травми. Пораненого після ВЛК можуть звільнити зі служби, але він залишається у списках військової частини, доки лікується;

якщо медкомісія видала висновок про "цивільну інвалідність", на це потрібно скаржитись — у Центральну ВЛК або у Центр оцінювання експертних команд;

висновок судово-психіатричної експертизи можна отримати лише у певних установах, визначених МОЗ, куди все ж доведеться дістатись самостійно. Строк проведення експертизи — не більш як 90 днів (але це триває довше через завантаженість установ). Лише після цього відбувається суд про опікунство;

тривалість призначення опікунства — до двох років. Реальний термін отримання експертного висновку — до шести місяців, сказала Ковцун;

важкопораненими бійцями займаються патронатні служби бригад, а родинам слід діяти за реабілітаційним планом, який сформували на медкомісії. Люди з військовою та цивільною інвалідністю мають право на безплатну стаціонарну реабілітацію.

Анна, дочка Олександра Адаменка, тим часом розповіла УП, що насправді лікарні коштують грошей. З її слів, у закладах, в яких перебував батько, вона купували пелюшки, підгузки, ентеральне харчування, ліки.

Зазначимо, у 2023 році Фокус переклав статтю Майкла Віссеманна про проблеми надання медичної допомоги. У статті ідеться про зростання кількості загиблих під час бойових дій і про те, що потрібно готувати медицину до великої кількості людей з важкими пораненнями.

Нагадуємо, у січні 2025 року бойова медикиня Анна Михайлова розповіла про військову медицину, яка, на її думку, шкодить пораненим бійцям.