Медкомиссия за тысячу километров и без выплат: какие проблемы у родственников тяжелораненых бойцов, — УП

Суд для установления опеки над тяжелотравмированным военным может длиться до двух лет, рассказали юристы. Кроме того, по полгода ждут выводов судебно-психиатрических экспертов.

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Семья тяжелораненного военнослужащего Александр Адаменко рассказала о мытарствах по больницам, медицинских экспертных комиссиях и судах, которые нужны для лечения и выплат. Часть проблем связана больничной бюрократией, часть — с судебной волокитой для назначения опекунства. Пока продолжается волокита, люди не могут получить средства, которые есть на счетах Александра и которые пошли бы на реабилитацию. Между тем юристы объяснили, как нужно действовать в случае, когда близкий человек находится в тяжелом состоянии после ранения. О сложностях ухода и опеки рассказали на портале "Украинская правда. Жизнь".

Проблемы раненых военных — рассказ семьи

В статье рассказывается о проблемах семьи Александра Адаменко — 50-летнего мужчины из Черниговской области, который получил тяжелое ранение в 2023 году и с тех пор находится в вегетативном состоянии. Дочь Анна рассказала журналистам о мытарствах семьи и о проблемах, с которыми им пришлось встретиться: медицинские, финансовые и юридические.

Проблемы раненых военных — боец Адаменко до ранения Фото: УП

Анна объяснила, что после завершения лечения отца выписали, медкомиссия установила "гражданскую инвалидность": мужчину списали из армии и он начал получать минимальные выплаты. Бывший военный получил тяжелое поражение позвоночника, не может двигаться, самостоятельно есть, не узнает родных и нуждается в реабилитации. Некоторое время за ним ухаживали в паллиативном отделении районной больницы, потом семья переехала в Ривненскую область.

Тем временем семья начала оформлять опеку: это делается через суд и после соответствующей экспертизы. Экспертиза проводилась в Черниговской области и никак иначе, пояснила Анна. Поэтому семья самостоятельно везла больного Александра за тысячу километров, чтобы получить заключение о полной недееспособности. После поездки отцу стало хуже, сказала дочь. По ее словам, на реабилитацию нужны деньги, но нет доступа к счетам Александра с заработком от службы.

"А так чуть ли не в каждой больнице, ЦНАПе, заведении ты приходишь и просишь будто не гарантированную воинам помощь, а что-то личное. Это истощает", — сказала Анна журналистам.

Что говорят юристы о проблемах раненых

УП привела объяснения специалистов по ситуации, с которой встретилась семья Александра Адаменко и другие. Собеседниками журналистов стали адвокат Сергей Ланкин и Кристина Ковцун из ОО "Юридическая сотня". Специалисты рассказали, что нужно знать семьям тяжелораненых военных:

раненый имеет право 12 месяцев находиться в больнице и проходить реабилитацию. В течение этого времени ему должны начислять денежное обеспечение;

военно-врачебная комиссия может состояться, не дожидаясь года, если "есть неоспоримые данные", что человек получил тяжелые травмы. Раненого после ВВК могут уволить со службы, но он остается в списках воинской части, пока лечится;

если медкомиссия выдала заключение о "гражданской инвалидности", на это нужно жаловаться — в Центральную ВВК или в Центр оценивания экспертных команд;

заключение судебно-психиатрической экспертизы можно получить только в определенных учреждениях, определенных Минздравом, куда все же придется добраться самостоятельно. Срок проведения экспертизы — не более 90 дней (но это длится дольше из-за загруженности учреждений). Только после этого происходит суд об опекунстве;

продолжительность назначения опекунства — до двух лет. Реальный срок получения экспертного заключения — до шести месяцев, сказала Ковцун;

тяжелоранеными бойцами занимаются патронатные службы бригад, а семьям следует действовать по реабилитационному плану, который сформировали на медкомиссии. Люди с военной и гражданской инвалидностью имеют право на бесплатную стационарную реабилитацию.

Анна, дочь Александра Адаменко, тем временем рассказала УП, что на самом деле больницы стоят денег. По ее словам, в учреждениях, в которых находился отец, она покупали пеленки, подгузники, энтеральное питание, лекарства.

Отметим, в 2023 году Фокус перевел статью Майкла Виссеманна о проблемах оказания медицинской помощи. В статье говорится о росте количества погибших во время боевых действий и о том, что нужно готовить медицину к большому количеству людей с тяжелыми ранениями.

Напоминаем, в январе 2025 года боевой медик Анна Михайлова рассказала о военной медицине, которая, по ее мнению, вредит раненым бойцам.