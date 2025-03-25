Нещасний випадок чи політичне вбивство: що відомо про ДТП, в якому загинув В'ячеслав Чорновіл

Син Чорновола Тарас неодноразово наголошував, що вірить у версію про політичне вбивство його батька. Ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша заявляв, що лідера НРУ та його водія вбили ударами кастета в потилицю.

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Український політик, громадський діяч, літературний критик, лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі під Борисполем 26 років тому, 25 березня 1999 року. За висновками розслідування трагедію класифікували як нещасний випадок, проте обставини смерті В'ячеслава Чорновола досі лишають низку питань, пише OBOZ.UA.

За офіційною версією слідства автомобіль Toyota, в якому політик їхав разом зі своїм водієм Євгеном Павловим, врізався у вантажівку, що розверталася посеред дороги. Вони загинули на місці, а прессекретар Чорновола Дмитро Понамарчук, який також був в автівці, отримав важкі травми. Проте незрозуміло, як водій міг не побачити вантажівку у ясний день, зазначають журналісти. Попри дивні обставини, на той час керівник Міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко заявив, що ДТП була нещасним випадком і версія про замах розглядатися не буде.

Згодом в МВС заявили, що водій вантажівки Володимир Куделя не несе відповідальності за загибель Чорновола. Він був амністований, змінив місце проживання і після цього його подальша доля була майже невідомою, пишуть автори матеріалу. Крім того, на місці катастрофи не знайшли жодних доказів, які б вказували на те, що водій перебував під впливом алкоголю чи наркотичних речовин, хоча подібні тести є стандартними після будь-яких автомобільних аварій. Також деякі зі свідків говорили, що сліди удару на автомобілі були нетиповими для звичайної ДТП.

Лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл

Таємна ексгумація В'ячеслава Чорновола

За часів каденції Віктора Януковича в червні 2011 році син В'ячеслава Чорновола, на той час народний депутат України Тарас Чорновіл, повідомив про таємне проведення ексгумації його батька. Тодішній прокурор Києва Анатолій Мельник заявив, що для встановлення причин смерті лідера Народного Руху України буде проведено повторну комісійну судово-медичну експертизу "для усунення суперечностей у доказовій базі".

За підсумками ексгумації Мельник оголосив, що на черепі В'ячеслава Чорновола не виявили слідів кастетних ударів, характерних для "добивання" після ДТП, на які вказувалося під час перших досліджень.

За словами журналістів, син Чорновола Тарас неодноразово повторював, що вірить у версію про політичне вбивство його батька.

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша 15 вересня 2021 року заявляв, що В'ячеслава Чорновола і його водія вбили ударами кастета в потилицю.

"Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови та таким же кастетом добили водія… Було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин трупа Чорновола", — сказав Микола Голомша в ефірі українського телеканалу.

За його словами, розслідування загибелі лідера Народного Руху України завершилося, коли справа була передана іншому заступнику генерального прокурора Олександра Медведька.

Нагадаємо, 16 березня у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу розповіли деталі про затриманого за вбивство в Одесі волонтера й активіста Дем'яна Ганула офіцера Сергія Шалаєва. Зазначається, що він був виконувачем обов'язків офіцера резерву запасної роти, весь час перебував на лікуванні та не долучався до виконання бойових завдань.

Фокус 14 березня збирав усе, що відомо про найрезонансніші вбивства в Україні останніх років.