Несчастный случай или политическое убийство: что известно о ДТП, в котором погиб Вячеслав Черновол

Сын Черновола Тарас неоднократно подчеркивал, что верит в версию о политическом убийстве его отца. Экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявлял, что лидера НРУ и его водителя убили ударами кастета в затылок.

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Украинский политик, общественный деятель, литературный критик, лидер Народного Руха Украины Вячеслав Черновол погиб в автокатастрофе под Борисполем 26 лет назад, 25 марта 1999 года. По результатам расследования трагедию классифицировали как несчастный случай, однако обстоятельства смерти Вячеслава Черновола до сих пор оставляют ряд вопросов, пишет OBOZ.UA.

По официальной версии следствия автомобиль Toyota, в котором политик ехал вместе со своим водителем Евгением Павловым, врезался в грузовик, который разворачивался посреди дороги. Они погибли на месте, а пресс-секретарь Черновола Дмитрий Понамарчук, который также был в машине, получил тяжелые травмы. Однако непонятно, как водитель мог не увидеть грузовик в ясный день, отмечают журналисты. Несмотря на странные обстоятельства, в то время руководитель Министерства внутренних дел Юрий Кравченко заявил, что ДТП было несчастным случаем и версия о покушении рассматриваться не будет.

Впоследствии в МВД заявили, что водитель грузовика Владимир Куделя не несет ответственности за гибель Черновола. Он был амнистирован, сменил место жительства и после этого его дальнейшая судьба была почти неизвестной, пишут авторы материала. Кроме того, на месте катастрофы не нашли никаких доказательств, которые бы указывали на то, что водитель находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, хотя подобные тесты являются стандартными после любых автомобильных аварий. Также некоторые из свидетелей говорили, что следы удара на автомобиле были нетипичными для обычного ДТП.

Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил

Тайная эксгумация Вячеслава Черновола

Во времена каденции Виктора Януковича в июне 2011 году сын Вячеслава Черновола, в то время народный депутат Украины Тарас Черновол, сообщил о тайном проведении эксгумации его отца. Тогдашний прокурор Киева Анатолий Мельник заявил, что для установления причин смерти лидера Народного Руха Украины будет проведена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза "для устранения противоречий в доказательной базе".

По итогам эксгумации Мельник объявил, что на черепе Вячеслава Черновола не обнаружили следов кастетных ударов, характерных для "добивания" после ДТП, на которые указывалось во время первых исследований.

По словам журналистов, сын Черновола Тарас неоднократно повторял, что верит в версию о политическом убийстве его отца.

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша 15 сентября 2021 года заявлял, что Вячеслава Черновола и его водителя убили ударами кастета в затылок.

"Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя... Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие трупа Черновола", — сказал Николай Голомша в эфире украинского телеканала.

По его словам, расследование гибели лидера Народного Руха Украины завершилось, когда дело было передано другому заместителю генерального прокурора Александру Медведько.

Напомним, 16 марта в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали детали о задержанном за убийство в Одессе волонтера и активиста Демьяна Ганула офицере Сергее Шалаеве. Отмечается, что он был исполняющим обязанности офицера резерва запасной роты, все время находился на лечении и не участвовал в выполнении боевых задач.

Фокус 14 марта собирал все, что известно о самых резонансных убийствах в Украине последних лет.