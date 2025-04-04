Вибух у Дніпрі: Нацполіція підтвердила смерть Юрія Федька та оновила дані про злочин, — ЗМІ

Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області підтвердило загибель потерпілого від вибуху у Дніпрі. При цьому правоохоронці спершу видалили кваліфікацію злочину, написало медіа "Суспільне". Згодом з'явились уточнені дані про інцидент, який стався посеред житлового кварталу.

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Про деталі вибуху у Дніпрі та про заяви Нацполіції ідеться у Telegram-каналі "Суспільного".

Згідно з даними медіа, о 12:40 на порталі правоохоронців з'явилась інформація про смерть дніпропетровського посадовця Юрія Федька. Поліція повідомила, що чоловік помер під час надання медичної допомоги.

Крім того, у допис Нацполіції вказувалось, що вибух у Дніпрі кваліфікували як терористичний акт та почали провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу. Також додали три можливі версії, які встигло прочитати та опублікувати медіа:

замовне убивство, влаштоване спецслужбами РФ;

особиста ворожнеча з невказаною особою;

посадові обов'язки.

Втім, як написало "Суспільне", згодом допис про смерть Федька та кваліфікацію видалили, а копія відшукалась в архіві порталу TgStat.

Теракт у Дніпрі - видалений допис Нацполіції Фото: Суспільне

О 13:30 з'явилась нова версія новини на порталі Нацполіції. Смерть потерпілого підтверджується. Єдина зміна — кваліфікація злочину: не ч. 2 (заклики до вчинення теракту), а ч. 3 (вчинення терористичного акту) ст. 258. Якщо підривника піймають і суд визнає його вину, то можливе покарання — до 15 років тюрми.

Теракт у Дніпрі — деталі

Фокус писав про теракт у Дніпрі, який стався зранку 4 квітня. Як повідомила Національна поліція, в одному з житлових районів о 7:40 пролунав вибух: злетів у повітря легковий автомобіль. З'ясувалось, що всередині було двоє людей — голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько та його дружина Анжеліка Федько (ймовірно, директорка Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій). Фото з місця подій показали понівечену машину, у якої рознесло передню частину капота.

Теракт у Дніпрі - як виглядає машина Юрія Федька Фото: Національна поліція Теракт у Дніпрі - місце злочину біля машини Юрія Федька Фото: Національна поліція

Як розповіло медіа "Відомо", Юрій Федько — 61-річний чиновник, який у 2020 році став депутатом Дніпровської міськради від політичної сили "Пропозиція". Згодом він очолив Лівобережну адміністрацію міста Дніпро.

Зазначимо, 28 березня стався ще один інцидент у Дніпропетровській області. Національна поліція повідомила, що на околиці міста Кам'янське відшукала тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. З'ясувалось, що жертва стрілянини — колишній віцемер Кам'янського та член ВО "Батьківщина" Олександр Плахотнік. Як написали на порталі "Суспільне", жертва могла контактувати з братами Дубинськими, яких розшукує ФБР за підозрою у корупційних махінаціях.

Нагадуємо, 2 квітня поліція заявила про затримання чоловіка, який підозрюється у вбивстві Плахотніка.