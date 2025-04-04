Взрыв в Днепре: Нацполиция подтвердила смерть Юрия Федько и обновила данные о преступлении, — СМИ

Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области подтвердило гибель пострадавшего от взрыва в Днепре. При этом правоохранители сначала удалили квалификацию преступления, написало медиа "Суспільне". Позже появились уточненные данные об инциденте, который произошел посреди жилого квартала.

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О деталях взрыва в Днепре и о заявлениях Нацполиции говорится в Telegram-канале "Суспільного".

Согласно данным медиа, в 12:40 на портале правоохранителей появилась информация о смерти днепропетровского чиновника Юрия Федько. Полиция сообщила, что мужчина умер во время оказания медицинской помощи.

Кроме того, в сообщение Нацполиции указывалось, что взрыв в Днепре квалифицировали как террористический акт и начали производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса. Также добавили три возможные версии, которые успело прочитать и опубликовать медиа:

заказное убийство, устроенное спецслужбами РФ;

личная вражда с неуказанным лицом;

должностные обязанности.

Впрочем, как написало "Суспільне", позже сообщение о смерти Федько и квалификации удалили, а копия отыскалась в архиве портала TgStat.

Теракт в Днепре — удаленное сообщение Нацполиции Фото: Суспільне

В 13:30 появилась новая версия новости на портале Нацполиции. Смерть потерпевшего подтверждается. Единственное изменение — квалификация преступления: не ч. 2 (призывы к совершению теракта), а ч. 3 (совершение террористического акта) ст. 258. Если подрывника поймают и суд признает его вину, то возможное наказание — до 15 лет тюрьмы.

Теракт в Днепре — детали

Фокус писал о теракте в Днепре, который произошел утром 4 апреля. Как сообщила Национальная полиция, в одном из жилых районов в 7:40 прогремел взрыв: взлетел в воздух легковой автомобиль. Выяснилось, что внутри было два человека — глава Левобережной городской администрации города Днепр Юрий Федько и его жена Анжелика Федько (вероятно, директорка Днепровского государственного техникума энергетических и информационных технологий). Фото с места событий показали изуродованную машину, у которой разнесло переднюю часть капота.

Теракт в Днепре — как выглядит машина Юрия Федько Фото: Национальная полиция Теракт в Днепре — место преступления возле машины Юрия Федько Фото: Национальная полиция

Как рассказало медиа "Известно", Юрий Федько — 61-летний чиновник, который в 2020 году стал депутатом Днепровского горсовета от политической силы "Пропозиция". Позже он возглавил Левобережную администрацию города Днепр.

Отметим, 28 марта произошел еще один инцидент в Днепропетровской области. Национальная полиция сообщила, что на окраине города Каменское нашла тело мужчины с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что жертва стрельбы — бывший вице-мэр Каменского и член ВО "Батькивщина" Александр Плахотник. Как написали на портале "Суспільне", жертва могла контактировать с братьями Дубинскими, которых разыскивает ФБР по подозрению в коррупционных махинациях.

Напоминаем, 2 апреля полиция заявила о задержании мужчины, который подозревается в убийстве Плахотника.