Залякали, а потім закохалася: підозрювана у нападі на Стерненка поділилась деталями (відео)

Підозрювана в нападі на українського волонтера та блогера Сергія Стерненка перед судовим засіданням щодо обрання їй запобіжного заходу розповіла, що до скоєння замаху не знала потерпілого.

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Про це пише "Суспільне".

"Мене спочатку залякали, а потім я закохалася в цю людину (російського агента — ред.)… Спілкувалися у Viber, фото його не бачила. Закохалася в слова", — пояснила підозрювана", — цитують жінку журналісти видання hromadske.

Адвокат нападниці на блогера та волонтера Сергія Стерненка Анатолій Юрченко заявив, що підозрювана визнає провину і готова співпрацювати зі слідством. Нападниця була завербована Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

За його словами, вони, представившись працівником Служби безпеки України, начебто шантажували жінку за державну зраду. Вони переконували підозрювану, що Сергій Стерненко працює на ФСБ, й з цієї причини запропонували його ліквідувати, зазначаючи, що "прильоти по Києву — це справа його (Стерненка — ред.) рук".

"Вину свою визнає, буде співпрацювати зі слідством, просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ. Вона була переконана до останнього, що це працівники СБУ, вона вважала, що працює на Україну", — додав захисник.

Факт вербування підозрюваної російськими спецслужбами підтвердила і Служба безпеки України. У відомстві додали, що жінка наприкінці 2024 року шукала "швидкого заробітку" в інтернеті, тому була завербована.

Стежити за Сергієм Стерненком вона почала з середини квітня. 1 травня їй була надана вказівка вбити волонтера біля його житла.

В момент, коли волонтер виходив із під'їзду, жінка кілька разів вистрілила в нього з пістолета. Одна з куль влучила Стерненку в ногу, а співробітники СБУ миттєво затримали нападницю на місці.

Нещодавно нападниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 29 червня. Тим часом Фокус розбирався, чи контролювали СБУ спробу нападу та чому все ж таки поранили волонтера.