Запугали, а потом влюбилась: подозреваемая в нападении на Стерненко поделилась деталями (видео)

Подозреваемая в нападении на украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко перед судебным заседанием по избранию ей меры пресечения рассказала, что до совершения покушения не знала потерпевшего.

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Об этом пишет "Суспільне".

"Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека (российского агента — ред.)... Общались в Viber, фото его не видела. Влюбилась в слова", — пояснила подозреваемая", — цитируют женщину журналисты издания hromadske.

Адвокат нападавшей на блогера и волонтера Сергея Стерненко Анатолий Юрченко заявил, что подозреваемая признает вину и готова сотрудничать со следствием. Нападающая была завербована Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

По его словам, они, представившись работником Службы безопасности Украины, якобы шантажировали женщину за государственную измену. Они убеждали подозреваемую, что Сергей Стерненко работает на ФСБ, и по этой причине предложили его ликвидировать, отмечая, что "прилеты по Киеву — это дело его (Стерненко — ред.) рук".

"Вину свою признает, будет сотрудничать со следствием, просто была завербована ФСБ, не зная, что это ФСБ. Она была убеждена до последнего, что это работники СБУ, она считала, что работает на Украину", — добавил защитник.

Факт вербовки подозреваемой российскими спецслужбами подтвердила и Служба безопасности Украины. В ведомстве добавили, что женщина в конце 2024 года искала "быстрого заработка" в интернете, поэтому была завербована.

Следить за Сергеем Стерненко она начала с середины апреля. 1 мая ей было дано указание убить волонтера возле его жилья.

В момент, когда волонтер выходит из подъезда, женщина несколько раз выстрелила в него из пистолета. Одна из пуль попала Стерненко в ногу, а сотрудники СБУ мгновенно задержали нападавшую на месте.

Недавно нападавшей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 29 июня. Тем временем Фокус разбирался, контролировали ли СБУ попытку нападения и почему все же ранили волонтера