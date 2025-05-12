Хотів "влаштувати темну": в ліцеї Києва вчитель погрожував семикласнику, деталі

В одному зі столичних ліцеїв учитель погрожував семикласнику. Педагог у стінах освітнього закладу обіцяв "влаштувати темну" 12-річному учню.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram-каналі 12 травня.

Правоохоронці розповіли, що проводять перевірку в одному з ліцеїв Києва після того, як ювенальні поліцейські Дніпровського управління поліції натрапили в соціальних мережах на відео інциденту. Повідомляється, що вчитель ліцею спілкувався з 12-річним хлопцем у "жорсткій формі" та обіцяв "влаштувати йому темну".

Співробітники поліції відвідали заклад і опитали вчителя та адміністрацію, спілкуються з дитиною та її батьками. Правоохоронці заявили, що встановлюють деталі конфлікту в ліцеї та розв'язують питання щодо правової кваліфікації дій педагога.

Крім того, за фактом цього інциденту в ліцей розпочали службову перевірку.

Поліція перевіряє ліцей Києва через погрози вчителя на адресу семикласника Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 травня у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомили про конфлікт у ліцеї в Рівному. Учениця вдарила циркулем учителя через зауваження про користування мобільним телефоном.

4 квітня в мережі поширилося відео побиття учня у Вінницько-Хутірському ліцеї. Викладач дав запотиличника школяру, обзивав його і погрожував вдарити сильніше.

Компанія з виробництва та трансляції медіа NVT 1 квітня повідомила, що в туалеті ліцею на Київщині встановили камеру при тому, що у вбиральні відсутні кабінки. Адміністрація закладу назвала публікації першоквітневим жартом і заявила, що камера є муляжем.