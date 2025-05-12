Хотел "устроить темную": в лицее Киева учитель угрожал семикласснику, детали
В одном из столичных лицеев учитель угрожал семикласснику. Педагог в стенах образовательного учреждения обещал "устроить темную" 12-летнему ученику.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram-канале 12 мая.
Правоохранители рассказали, что проводят проверку в одном из лицеев Киева после того, как ювенальные полицейские Днепровского управления полиции наткнулись в социальных сетях на видео инцидента. Сообщается, что учитель лицея общался с 12-летним парнем в "жесткой форме" и обещал "устроить ему темную".
Сотрудники полиции посетили заведение и опросили учителя и администрацию, общаются с ребенком и его родителями. Правоохранители заявили, что устанавливают детали конфликта в лицее и решают вопрос о правовой квалификации действий педагога.
Кроме того, по факту этого инцидента в лицее начали служебную проверку.
Напомним, 8 мая в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области сообщили о конфликте в лицее в Ривне. Ученица ударила циркулем учителя из-за замечания о пользовании мобильным телефоном.
4 апреля в сети распространилось видео избиения ученика в Винницко-Хуторском лицее. Преподаватель дал подзатыльник школьнику, обзывал его и угрожал ударить сильнее.
Компания по производству и трансляции медиа NVT 1 апреля сообщила, что в туалете лицея на Киевщине установили камеру при том, что в туалете отсутствуют кабинки. Администрация заведения назвала публикации первоапрельской шуткой и заявила, что камера является муляжом.