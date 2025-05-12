Хотел "устроить темную": в лицее Киева учитель угрожал семикласснику, детали

В одном из столичных лицеев учитель угрожал семикласснику. Педагог в стенах образовательного учреждения обещал "устроить темную" 12-летнему ученику.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram-канале 12 мая.

Правоохранители рассказали, что проводят проверку в одном из лицеев Киева после того, как ювенальные полицейские Днепровского управления полиции наткнулись в социальных сетях на видео инцидента. Сообщается, что учитель лицея общался с 12-летним парнем в "жесткой форме" и обещал "устроить ему темную".

Сотрудники полиции посетили заведение и опросили учителя и администрацию, общаются с ребенком и его родителями. Правоохранители заявили, что устанавливают детали конфликта в лицее и решают вопрос о правовой квалификации действий педагога.

Кроме того, по факту этого инцидента в лицее начали служебную проверку.

Полиция проверяет лицей Киева из-за угроз учителя в адрес семиклассника Фото: скриншот

Напомним, 8 мая в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области сообщили о конфликте в лицее в Ривне. Ученица ударила циркулем учителя из-за замечания о пользовании мобильным телефоном.

4 апреля в сети распространилось видео избиения ученика в Винницко-Хуторском лицее. Преподаватель дал подзатыльник школьнику, обзывал его и угрожал ударить сильнее.

Компания по производству и трансляции медиа NVT 1 апреля сообщила, что в туалете лицея на Киевщине установили камеру при том, что в туалете отсутствуют кабинки. Администрация заведения назвала публикации первоапрельской шуткой и заявила, что камера является муляжом.