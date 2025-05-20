"Друг написав у подарунок": бодібілдер Андрій Шарапов заперечив, що виступав під російську музику

Бодібілдер із Дніпра Андрій Шарапов, який виступив під російськомовну музику під час Відкритого Кубку України 18 травня у Львові, розповів, що трек створив його друг зі допомогою штучного інтелекту та він не має відношення до виконавців з РФ.

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Таку заяву він зробив у коментарі LVIV.MEDIA.

Атлет сказав журналістам, що трек, який звучав на сцені під час його виходу на турнірі у Львові, створив для нього його друг як подарунок до дня народження. За словами бодібілдера, текст пісні не належить жодному з російських виконавців, а зачитує його штучний інтелект.

"Чому цей трек обрав — його на день народження мені написав друг, озвучив з ШІ — тобто, це не якийсь російськомовний виконавець", — розповів Андрій Шарапов.

Він додав, що його друг живе у Дніпрі, який регулярно обстрілюють росіяни, та робить донати на потреби Збройних сил України.

Втім спортсмен погодився з анулюванням його результатів, зазначають журналісти.

"Але я згоден з позицією та рішенням федерації, попри важку підготовку до змагань. Авжеж, надалі я буду узгоджувати музичний супровід моїх виступів", — сказав атлет.

Шарапов також запевнив, що жодного політичного підтексту в його виборі треку немає, а сам він безплатно проводить тренування для поранених українських бійців.

Андрій Шарапов виступив під російськомовний трек: реакція WABBA

У федерації бодібілдингу WABBA Ukraine, яка проводила турнір, 19 травня заявили про дискваліфікацію атлета, який виступав під музику російською мовою, та перепросили за його вчинок. Після цього інциденту організатори пообіцяли переглянути регламент змагань і заборонити використовувати в довільних програмах російськомовні треки.

Нагадаємо, освітній омбудсменка Надія Ліщик 13 травня повідомляла, що у Київській області директора однієї зі шкіл звільнили за розмови російською мовою.