"Друг написал в подарок": бодибилдер Андрей Шарапов отрицает, что выступал под российскую музыку
Бодибилдер из Днепра Андрей Шарапов, который выступил под русскоязычную музыку во время Открытого Кубка Украины 18 мая во Львове, рассказал, что трек создал его друг с помощью искусственного интеллекта и он не имеет отношения к исполнителям из РФ.
Такое заявление он сделал в комментарии LVIV.MEDIA.
Атлет сказал журналистам, что трек, который звучал на сцене во время его выхода на турнире во Львове, создал для него его друг в качестве подарка ко дню рождения. По словам бодибилдера, текст песни не принадлежит ни одному из российских исполнителей, а зачитывает его искусственный интеллект.
"Почему этот трек выбрал — его на день рождения мне написал друг, озвучил с ИИ — то есть, это не какой-то русскоязычный исполнитель", — рассказал Андрей Шарапов.
Он добавил, что его друг живет в Днепре, который регулярно обстреливают россияне, и делает донаты на нужды Вооруженных сил Украины.
Впрочем спортсмен согласился с аннулированием его результатов, отмечают журналисты.
"Но я согласен с позицией и решением федерации, несмотря на тяжелую подготовку к соревнованиям. Конечно, в дальнейшем я буду согласовывать музыкальное сопровождение моих выступлений", — сказал атлет.
Шарапов также заверил, что никакого политического подтекста в его выборе трека нет, а сам он бесплатно проводит тренировки для раненых украинских бойцов.
Андрей Шарапов выступил под русскоязычный трек: реакция WABBA
В федерации бодибилдинга WABBA Ukraine, которая проводила турнир, 19 мая заявили о дисквалификации атлета, который выступал под музыку на русском языке, и принесли извинения за его поступок. После этого инцидента организаторы пообещали пересмотреть регламент соревнований и запретить использовать в произвольных программах русскоязычные треки.
Напомним, образовательный омбудсмен Надежда Лищик 13 мая сообщала, что в Киевской области директора одной из школ уволили за разговоры на русском языке.