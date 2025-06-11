Командир просто дивився: ДБР оголосило підозру інструктору за побиття у навчальному центрі (фото)

Державне бюро розслідувань оголосило підозру двом фігурантам справи про побиття військового у навчальному центрі в Кіровоградській області. Один з фігурантів — інструктор, який бив людину прикладом автомата. Постраждалий опинився у лікарні з травмами рук та ранами на спині, свідчать фото ДБР та медіа.

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Про хід розслідування побиття військового розповіла пресслужба бюро.

У повідомленні ДБР вказано, що інцидент стався восени 2024 року. У справі фігурує інструктор, який побив військового прикладом автомата, та командир навчального взводу, який все бачив, але не спинив побиття. Громадянам оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу. Інструктору — за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення службових повноважень під час війни, покарання 8-12 років тюрми). Командиру — ч. 4 ст. 426 (бездіяльність військової влади під час війни, покарання 7-10 років тюрми).

Пресслужба бюро опублікувала фото фігурантів справи про побиття військового (обличчя заблюрені, імена не вказані). Бачимо, як у кабінеті працівника ДБР чоловіки у військовій формі підписують якісь документи. У статті не вказано, чи вирішувалось питання про запобіжний захід.

Побиття військового - один з фігурантів, який працює у навчальному центрі Кіровоградської області Фото: ДБР Побиття військового - другий з фігурантів, який працює у навчальному центрі Кіровоградської області Фото: ДБР

Також є два фото постраждалого курсанта. У нього травмовані обидві руки, на одній — сліди швів. Також помітно темно-фіолетові гематоми на плечі.

Побиття військового - травмовані руки постраждалого курсанта Фото: Фото: ДБР Побиття військового - постраждалому курсанту зашивали рану на руці Фото: Фото: ДБР

Побиття військового — деталі

Зазначимо, Фокус писав про побиття військового восени 2024 року. ДБР повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався 17 вересня. Вказано, що у навчальному центрі під час занять з військової підготовки "виник конфлікт" між інструктором та курсантом. Інструктор побив бійця, який врешті опинився у лікарні через травми середньої тяжкості.

Побиття військового - сліди ударів на тілі курсанта з Кіровоградської області Фото: Суспільне

Про деталі конфлікту написало медіа "Суспільне". З'ясувалось, що постраждалий — 38-річний Олександр М, житель Миколаївської області. Чоловік добровільно мобілізувався у ЗСУ, хоча був частково придатний через стан здоров'я. При цьому він мав рекомендаційний лист від конкретної військової частини і планував служити у полку зв'язку. Після візиту в терцентр комплектування його направили у навчальний центр військової частини А1890. Після цього командири та інструктори почали тиснути на Олександра, вимагаючи, щоб він пішов у інший підрозділ, а не в той, куди планував. Курсант розповів, що вони стріляли під вухом з табельної зброї, били: завдавали "тортури" і призвели до "непоправної шкоди здоров'ю". Врешті військового побили прямо під час заняття і після цього ДБР відкрило кримінальне провадження, розповіли журналісти.

Тим часом у 2023 році у Житомирській області стався схожий інцидент з побиттям військового. ДБР відреагувало на відео з соцмереж, на якому командир 190-го навчального центру проводив "виховну бесіду" з бійцем: бив руками та ногами.

Нагадуємо, у 2025 році у медіа писали про побиття військових, у яких фігурували не командири та інструктори, а цивільні. Один з таких випадків стався у Києві у Гідропарку: поліція затримала двох фігурантів.