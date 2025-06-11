Командир просто смотрел: ГБР объявило подозрение инструктору за избиение в учебном центре (фото)

Государственное бюро расследований объявило подозрение двум фигурантам дела об избиении военного в учебном центре в Кировоградской области. Один из фигурантов — инструктор, который бил человека прикладом автомата. Пострадавший оказался в больнице с травмами рук и ранами на спине, свидетельствуют фото ГБР и медиа.

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О ходе расследования избиения военного рассказала пресс-служба бюро.

В сообщении ГБР указано, что инцидент произошел осенью 2024 года. В деле фигурирует инструктор, который избил военного прикладом автомата, и командир учебного взвода, который все видел, но не остановил избиение. Гражданам объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса. Инструктору — по ч. 5 ст. 426-1 (превышение служебных полномочий во время войны, наказание 8-12 лет тюрьмы). Командиру — ч. 4 ст. 426 (бездействие военной власти во время войны, наказание 7-10 лет тюрьмы).

Пресс-служба бюро опубликовала фото фигурантов дела об избиении военного (лица заблюрены, имена не указаны). Видим, как в кабинете работника ГБР мужчины в военной форме подписывают какие-то документы. В статье не указано, решался ли вопрос о мере пресечения.

Избиение военного — один из фигурантов, который работает в учебном центре Кировоградской области Фото: ГБР Избиение военного — второй из фигурантов, который работает в учебном центре Кировоградской области Фото: ГБР

Также есть два фото пострадавшего курсанта. У него травмированы обе руки, на одной — следы швов. Также заметно темно-фиолетовые гематомы на плече.

Избиение военного — травмированы руки пострадавшего курсанта Фото: Фото: ГБР Избиение военного — пострадавшему курсанту зашивали рану на руке Фото: Фото: ГБР

Избиение военного — детали

Отметим, Фокус писал об избиении военного осенью 2024 года. ГБР сообщило, что открыло уголовное производство по факту инцидента, который произошел 17 сентября. Указано, что в учебном центре во время занятий по военной подготовке "возник конфликт" между инструктором и курсантом. Инструктор избил бойца, который в итоге оказался в больнице из-за травм средней тяжести.

Избиение военного — следы ударов на теле курсанта из Кировоградской области Фото: Суспільне

О деталях конфликта написало медиа "Суспільне". Выяснилось, что пострадавший — 38-летний Александр М, житель Николаевской области. Мужчина добровольно мобилизовался в ВСУ, хотя был частично пригоден по состоянию здоровья. При этом он имел рекомендательное письмо от конкретной воинской части и планировал служить в полку связи. После визита в терцентр комплектования его направили в учебный центр воинской части А1890. После этого командиры и инструкторы начали давить на Александра, требуя, чтобы он пошел в другое подразделение, а не в то, куда планировал. Курсант рассказал, что они стреляли под ухом из табельного оружия, били: "пытали" и это привело к "непоправимому вреду здоровью". В итоге военного избили прямо во время занятия и после этого ГБР открыло уголовное производство, рассказали журналисты.

Между тем в 2023 году в Житомирской области произошел похожий инцидент с избиением военного. ГБР отреагировало на видео из соцсетей, на котором командир 190-го учебного центра проводил "воспитательную беседу" с бойцом: бил руками и ногами.

Напоминаем, в 2025 году в медиа писали об избиении военных, в которых фигурировали не командиры и инструкторы, а гражданские. Один из таких случаев произошел в Киеве в Гидропарке: полиция задержала двух фигурантов.