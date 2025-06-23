"Не виходить на зв'язок": в УПЦ заявили, що ТЦК затримали священника на Тернопільщині

В Українській православній церкві (Московський патріархат) стверджують, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали священника Тернопільської єпархії, протоієрея Іоанна Коваля. Повідомляється, що священнослужитель перестав виходити на зв'язок вранці 22 червня.

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Архідиякон УПЦ Вадим Домбровський розповів на своїй сторінці у Facebook, що протоієрей їхав до парафій Успіння Божої Матері в селі Онишківці та Покрова Пресвятої Богородиці в селі Боложівка. За словами Домбровського, Коваля затримали співробітники ТЦК спільно з поліцією в місті Шумськ Тернопільської області.

Архідиякон заявив, що затримання відбулося близько 7:00, а після 15:00 мобільний телефон протоієрея опинився поза зоною дії мережі, і на підставі цього церква припускає, що священника викрали.

"Прихожан біля місцевого ТЦК ніхто не став слухати, ніхто ніякої інформації ні рідним, ні парафіянам про місце перебування священнослужителя не надає" — написав Домбровський.

За його словами, автомобіль Іоанна Коваля знаходиться поруч із Шумським відділенням ТЦК. Зі слів сина священника, його доставили на полігон у Рівному.

В Тернопільському обласному ТЦК та СП і міському відділі на момент публікації новини не коментували повідомлення про затримання священнослужителя.

Архідиякон УПЦ МП Вадим Домбровський заявив про затримання священника співробітниками ТЦК Фото: скриншот

Мобілізація священників в Україні: що відомо

Одеська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) 14 червня заявляла, що ТЦК затримали священника УПЦ Олександра Московчука та чотири дні чинять на нього фізичний та психологічний тиск, щоб примусити підписати контракт. В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на це повідомлення та зазначили, що священник добровільно погодився на пропозицію проїхати до військкомату для уточнення даних, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до військової служби та відправився на збірний пункт.

В мережі 27 січня повідомляли, що працівники ТЦК мобілізували священнослужителя, намісника чоловічого монастиря на честь ікони Богородиці архімандрита Богдана (Олексія Петровича) Пільгуя на блокпосту "Харків-Чугуїв".

В грудні 2024 року Кабінет міністрів України дозволив бронювання священників від мобілізації.