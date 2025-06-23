"Не выходит на связь": в УПЦ заявили, что ТЦК задержали священника на Тернопольщине

В Украинской православной церкви (Московский патриархат) утверждают, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали священника Тернопольской епархии, протоиерея Иоанна Коваля. Сообщается, что священнослужитель перестал выходить на связь утром 22 июня.

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Архидиакон УПЦ Вадим Домбровский рассказал на своей странице в Facebook, что протоиерей ехал в приходы Успения Божией Матери в селе Онишковцы и Покрова Пресвятой Богородицы в селе Боложевка. По словам Домбровского, Коваля задержали сотрудники ТЦК совместно с полицией в городе Шумск Тернопольской области.

Архидиакон заявил, что задержание произошло около 7:00, а после 15:00 мобильный телефон протоиерея оказался вне зоны действия сети, и на основании этого церковь предполагает, что священника похитили.

"Прихожан возле местного ТЦК никто не стал слушать, никто никакой информации ни родным, ни прихожанам о месте пребывания священнослужителя не предоставляет" — написал Домбровский.

По его словам, автомобиль Иоанна Коваля находится рядом с Шумским отделением ТЦК. По словам сына священника, его доставили на полигон в Ровно.

В Тернопольском областном ТЦК и СП и городском отделе на момент публикации новости не комментировали сообщение о задержании священнослужителя.

Архидиакон УПЦ МП Вадим Домбровский заявил о задержании священника сотрудниками ТЦК Фото: скриншот

Мобилизация священников в Украине: что известно

Одесская епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата) 14 июня заявляла, что ТЦК задержали священника УПЦ Александра Московчука и четыре дня оказывают на него физическое и психологическое давление, чтобы заставить подписать контракт. В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на это сообщение и отметили, что священник добровольно согласился на предложение проехать в военкомат для уточнения данных, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к военной службе и отправился на сборный пункт.

В сети 27 января сообщали, что работники ТЦК мобилизовали священнослужителя, наместника мужского монастыря в честь иконы Богородицы архимандрита Богдана (Алексея Петровича) Пильгуя на блокпосту "Харьков-Чугуев".

В декабре 2024 года Кабинет министров Украины разрешил бронирование священников от мобилизации.