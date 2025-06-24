Чи варто очікувати на спеку в Україні найближчими днями: актуальний прогноз погоди

В Україні не буде сильної спеки найближчими днями. Температура повітря коливатиметься в помірних межах, зокрема, в деяких областях прогнозують дощі.

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За попередніми прогнозами, стійкого періоду спекотної погоди в Україні не варто чекати, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні: який прогноз

25 червня в Україні температура повітря буде 22-25 градусів, на півночі місцями 20-22 градуси, у південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області буде найтепліше: 26–31 градус.

Вітер буде рвучкий, північно-західні та західні пориви досягатимуть 15–20 метрів за секунду. Лише на півдні України він буде помірний.

У Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях прогнозують дощі, подекуди з грозами. У інших областях опадів не очікується.

Погода в Києві

Погода в Києві 25 червня буде з періодичними дощами, пройде сильний західний вітер. Упродовж дня температура повітря буде в межах 22–23 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич попереджає, що до кінця червня в деяких районах України очікується до +33…+37 градусів тепла. Він зазначив, що до кінця першого місяця літа не варто чекати того, що погода заспокоїться. За його словами, погода в Україні переважатиме мінлива, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами.

Раніше Фокус писав, що краще одягати у спеку, і які напої краще вживати, коли температура повітря зашкалює.