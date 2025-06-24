Стоит ли ожидать жары в Украине в ближайшие дни: актуальный прогноз погоды

В Украине не будет сильной жары в ближайшие дни. Температура воздуха будет колебаться в умеренных пределах, в частности, в некоторых областях прогнозируют дожди.

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По предварительным прогнозам, устойчивого периода жаркой погоды в Украине не стоит ждать, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине: какой прогноз

25 июня в Украине температура воздуха будет 22-25 градусов, на севере местами 20-22 градуса, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области будет теплее всего: 26-31 градус.

Ветер будет порывистый, северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Только на юге Украины он будет умеренный.

В Волынской, Ровенской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях прогнозируют дожди, местами с грозами. В других областях осадков не ожидается.

Погода в Киеве

Погода в Киеве 25 июня будет с периодическими дождями, пройдет сильный западный ветер. В течение дня температура воздуха будет в пределах 22-23 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что до конца июня в некоторых районах Украины ожидается до +33...+37 градусов тепла. Он отметил, что до конца первого месяца лета не стоит ждать того, что погода успокоится. По его словам, погода в Украине будет преобладать переменчивая, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.

Ранее Фокус писал, что лучше одевать в жару, и какие напитки лучше употреблять, когда температура воздуха зашкаливает.