Удар по Луцьку: собор УПЦ МП не пустив людей з тваринами в укриття під час атаки

У ніч з 8 на 9 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак по Луцьку та навколишніх громадах. Під час повітряної тривоги мешканці міста шукали укриття, зокрема біля Собору всіх святих землі Волинської, що належить Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП). Проте, за словами волинянки Ірини Хаслам, людям із тваринами відмовили у вході до підвального приміщення.

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Ірина Хаслам повідомила у Facebook, що під час обстрілу перед храмом перебували десятки людей з собаками та котами, однак охоронець храму не дозволив їм пройти в укриття. У результаті мешканці міста були змушені перечікувати загрозу просто на сходах.

"Здавалося б, храм має бути тим місцем, де двері відчинені для всіх у час скрути. Але на вході нас зустрів охоронець із заборонним написом: "З тваринами не заходити"", – написала волинянка.

УПЦ МП не пустила людей в укриття: деталі

Прессекретар Волинської єпархії УПЦ МП, протоієрей Віктор Аніпко підтвердив Zaхid.net, що людей з тваринами не пускали до укриття, посилаючись на вимоги церковних канонів. За його словами, мешканцям пропонували залишити улюбленців на вулиці і самостійно пройти в підвал.

Водночас настоятель храму Володимир Яцишин заявив, що інформація, поширена Іриною Хаслам, нібито є неправдивою. Він запевняє, що люди мали право перебувати в укритті та коридорах, однак не могли заходити безпосередньо в приміщення храму з тваринами.

Зокрема, у коментарях до публікації користувачі соцмереж нагадали, що подібні ситуації вже мали місце на початку повномасштабного вторгнення. Тоді жителі Луцька також скаржилися на представників храму, які нібито зачиняли укриття на замок. Протоієрей Віктор Аніпко пояснив, що в той період тривали ремонтні роботи в підвальному приміщенні, через що умови для перебування людей були непридатні:

"На той момент в укритті не було ні води, ні лавок – жодних умов для перебування місцевих жителів. Така ситуація тривала близько місяця, але ми провели водопостачання, встановили туалети і все стало нормально", – розповів священнослужитель.

Удар по Луцьку 9 липня: що відомо

У ніч на 9 липня ЗС РФ атакували Луцьк, провівши масований комбінований удар із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед", а також ракет "Х-101"/"Іскандер-К", "Кинджал". Сумарна кількість повітряних цілей, які летіли переважно на Луцьк та у Волинську область — 741 засіб ураження, заявили Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, летіло 728 дронів (збили або знешкодили 711), але зафіксовано влучання у чотирьох точках та падіння уламків у 14.

Зранку 9 липня міський голова Луцька підтвердив атаку росіян і розповів про наслідки удару. Зі слів посадовця, почались пожежі у гаражному кооперативі, сталось займання на території промислового підприємства. Внаслідок удару ЗС РФ по Луцьку постраждалих немає, сказав міський голова.

Нагадуємо, представник Повітряного командування Юрій Ігнат розповів, що було основною ціллю ЗС РФ під час нічної атаки 9 липня.