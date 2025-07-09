Удар по Луцку: собор УПЦ МП не пустил людей с животными в укрытие во время атаки

В ночь с 8 на 9 июля российские войска совершили одну из самых массированных атак по Луцку и окрестным общинам. Во время воздушной тревоги жители города искали укрытие, в частности возле Собора всех святых земли Волынской, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Однако, по словам волынянки Ирины Хаслам, людям с животными отказали во входе в подвальное помещение.

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Ирина Хаслам сообщила в Facebook, что во время обстрела перед храмом находились десятки людей с собаками и котами, однако охранник храма не позволил им пройти в укрытие. В результате жители города были вынуждены пережидать угрозу прямо на лестнице.

"Казалось бы, храм должен быть тем местом, где двери открыты для всех в трудную минуту. Но на входе нас встретил охранник с запрещающей надписью: "С животными не заходить"", — написала волынянка.

УПЦ МП не пустила людей в укрытие: детали

Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП, протоиерей Виктор Анипко подтвердил Zaхid.net, что людей с животными не пускали в укрытие, ссылаясь на требования церковных канонов. По его словам, жителям предлагали оставить любимцев на улице и самостоятельно пройти в подвал.

В то же время настоятель храма Владимир Яцишин заявил, что информация, распространенная Ириной Хаслам, якобы является неправдивой. Он уверяет, что люди имели право находиться в укрытии и коридорах, однако не могли заходить непосредственно в помещение храма с животными.

В частности, в комментариях к публикации пользователи соцсетей напомнили, что подобные ситуации уже имели место в начале полномасштабного вторжения. Тогда жители Луцка также жаловались на представителей храма, которые якобы закрывали укрытие на замок. Протоиерей Виктор Анипко объяснил, что в тот период продолжались ремонтные работы в подвальном помещении, из-за чего условия для пребывания людей были непригодны:

"На тот момент в укрытии не было ни воды, ни скамеек — никаких условий для пребывания местных жителей. Такая ситуация продолжалась около месяца, но мы провели водоснабжение, установили туалеты и все стало нормально", — рассказал священнослужитель.

Удар по Луцку 9 июля: что известно

В ночь на 9 июля ВС РФ атаковали Луцк, проведя массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе "Шахед", а также ракет "Х-101"/"Искандер-К", "Кинжал". Суммарное количество воздушных целей, которые летели преимущественно на Луцк и в Волынскую область — 741 средство поражения, заявили Воздушные силы ВСУ. В частности, летело 728 дронов (сбили или обезвредили 711), но зафиксировано попадание в четырех точках и падение обломков в 14.

Утром 9 июля городской голова Луцка подтвердил атаку россиян и рассказал о последствиях удара. По словам чиновника, начались пожары в гаражном кооперативе, произошло возгорание на территории промышленного предприятия. В результате удара ВС РФ по Луцку пострадавших нет, сказал городской голова.

Напоминаем, представитель Воздушного командования Юрий Игнат рассказал, что было основной целью ВС РФ во время ночной атаки 9 июля.