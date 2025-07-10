Повінь у Львові: мер попередив про можливе затоплення ще трьох районів (карта)

У Львові через сильні дощі продовжує підійматись рівень річки Зубра. Вода заливає три райони обласного центру, розташовані на південному заході та на півдні. Є місця, які вода затопила на 3 м.

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Повінь загрожує Залізничному, Франківському та Залізничному районам Львова, попередив громадян міський голова Андрій Садовий. Посадовець закликав людей перенести речі з підвалів та відігнати машини у безпечне місце.

Триметровий рівень води виявили у нежитлових зонах, додав мер, не уточнивши, про які точки міста ідеться Садовий запевнив, що працюють усі необхідні служби.

"Річка Зубра продовжує виходити з берегів", — ідеться у дописі посадовця у Telegram-каналі.

Зубра — притока Дністра, яка бере свій початок у Львові біля церкви Різдва Святої Богородиці у Сихівському районі. Ширина долини — до 2 км, ширина русла — від 2 до 5 м, середня глибина — до 1 м. Райони з небезпекою підтоплення, згадані Садовим, частково розташовані в долині Зубри. На Google maps бачимо й інші річки у вказаних місцевостях: наприклад, є річка Водяна, яка протікає через Залізничний район.

Повінь у Львові - які райони міста підтоплюються 10 липня Фото: Google Maps

Повінь у Львові — деталі

Зазначимо, зранку 10 липня львівська медіа розповіли про повінь у Львові та підтоплення населених пунктів на південних околицях обласного центра. На відео, знятих місцевими жителями, — вода, яка залила проїжджу частину, парковки, клумби. Є кадри з машинами, залитими по дахи. На одному з записів, зробленого на перехресті вулиць Хмельницького та Франка — автомобіль, який перевернувся капотом донизу.

Регіональне відділення Укргідрометцентру оголосило ІІІ рівень небезпеки (червоний). Метеорологи повідомили, що протягом доби може випасти до 10 см опадів. Внаслідок інтенсивних дощів підніметься рівень річок у басейні Дністра та в Тисі. Є загроза підняття води на 2 м, ідеться у попередженні на порталі метеорологи. Можливе підтоплення низин та сходження селевих потоків, наголосив Укргідрометцентр.

Тим часом кількома днями раніше сталась повінь у штаті Техас США. Згідно з даними CNN, загинуло 119 людина.

Нагадуємо, 10 липня синоптики розповіли про похолодання у західних регіонах України та про опади, які очікують протягом найближчої доби.