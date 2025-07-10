Наводнение во Львове: мэр предупредил о возможном затоплении еще трех районов (карта)

Во Львове из-за сильных дождей продолжает подниматься уровень реки Зубра. Вода заливает три района областного центра, расположенные на юго-западе и на юге. Есть места, которые вода затопила на 3 м.

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Наводнение угрожает Железнодорожному, Франковскому и Железнодорожному районам Львова, предупредил граждан городской голова Андрей Садовый. Чиновник призвал людей перенести вещи из подвалов и отогнать машины в безопасное место.

Трехметровый уровень воды обнаружили в нежилых зонах, добавил мэр, не уточнив, о каких точках города идет речь Садовый заверил, что работают все необходимые службы.

"Река Зубра продолжает выходить из берегов", — говорится в заметке чиновника в Telegram-канале.

Зубра — приток Днестра, который берет свое начало во Львове возле церкви Рождества Святой Богородицы в Сиховском районе. Ширина долины — до 2 км, ширина русла — от 2 до 5 м, средняя глубина — до 1 м. Районы с опасностью подтопления, упомянутые Садовым, частично расположены в долине Зубры. На Google maps видим и другие реки в указанных местностях: например, есть река Водяная, которая протекает через Железнодорожный район.

Наводнение во Львове — какие районы города подтапливаются 10 июля Фото: Google Maps

Наводнение во Львове — детали

Отметим, утром 10 июля львовская медиа рассказали о наводнении во Львове и подтоплении населенных пунктов на южных окраинах областного центра. На видео, снятых местными жителями, — вода, которая залила проезжую часть, парковки, клумбы. Есть кадры с машинами, залитыми по крыши. На одной из записей, сделанной на перекрестке улиц Хмельницкого и Франко — автомобиль, который перевернулся капотом вниз.

Региональное отделение Укргидрометцентра объявило ІІІ уровень опасности (красный). Метеорологи сообщили, что в течение суток может выпасть до 10 см осадков. В результате интенсивных дождей поднимется уровень рек в бассейне Днестра и в Тисе. Есть угроза поднятия воды на 2 м, говорится в предупреждении на портале метеорологи. Возможно подтопление низин и сход селевых потоков, отметил Укргидрометцентр.

Между тем несколькими днями ранее произошло наводнение в штате Техас США. Согласно данным CNN, погибло 119 человек.

Напоминаем, 10 июля синоптики рассказали о похолодании в западных регионах Украины и об осадках, которые ожидаются в течение ближайших суток.