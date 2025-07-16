Нащо держава, коли громади мають захищатись самі? Скандал між керівником РНБО та нардепом Гончаренко

Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, закликав громади розробляти власні системи ППО. Але нардеп Олексій Гончаренко нагадав, що це обов'язок держави.

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Після масованої атаки росіян на українські міста в ніч на 16 липня Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО заявив, що в такий ситуації "дуже важливо", щоб місцева влада розбудовувала власну систему сучасної повітряної протидії. Та спровокував скандал.

"Ворог запускає ройові атаки дронами по містах, продовжуючи терор. Дуже важливо, щоб місцева влада займалася дронами перехоплювачами, пілотами, розбудовувала власну систему сучасної повітряної протидії. І це стосується всіх міст, а також вважаю, кожного, хто є представником влади на місцях", — написав Коваленко.

Пост Андрія Коваленка Фото: скриншот

Йому одразу відповів народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). Він дорікнув, що влада міста не має сама займатись протиповітряною обороною, це обов'язок держави захищати свою територію.

"Влада абсолютно і тотально провалила підготовку країни до захисту від дронів. Повністю. Але винні, бачте, не міністр оборони. Не Головнокомандувач. Не Верховний Головнокомандувач. А громади! Міста!" – написав Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка Фото: скриншот

Він нагадав, що в Україні досі немає командувача ПС ЗСУ.

"Я добре памʼятаю, як забирали ПДФО (податок на дохід фізичної особи – ред.) у громад і з пафосом розповідали: "це на армію, це на оборону". Ну так де ця оборона? Може, замість того щоб забирати гроші в місцевого самоврядування, варто спочатку призначити командувача Повітряних сил? У нас вже цілий рік війни — без командувача ПС ЗСУ. Про що ми взагалі говоримо?" – написав Гончаренко.

Він похмуро пожартував, що в такому випадку держава не потрібна і громади одразу можуть формувати не тільки ППО, а й власний Генштаб.

Гончаренко запропонував два способи зупинити російський терор:

Нормальна система ППО.

Свій далекобійний дрон і балістика — росіяни запускають 1000, ми — 1000. І після цього все припиняється.

Коваленко на закиди Гончаренка поки нічого не відповів.

Ситуація із командувачем ПС ЗСУ

На даний час тимчасово виконуючим обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ є генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Він також командує Повітряним командуванням "Центр". Раніше цю посаду обіймав генерал-лейтенант Микола Олещук, який був звільнений 30 серпня 2024 року.

Звільнення Олещука відбулось після втрати Україною першого винищувача F-16 та його пілота. В Міноборони це назвали "ротацією".

Нагадаємо, в ніч на 16 липня ЗС РФ атакували міста України дронами та балістикою. Це сталось після того, як в Кремлі поглузували над президентом США, який дав Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб домовитись із Україною про припинення вогню.

Під час нічної масованої атаки ЗС РФ запустили балістичну ракету з Криму та 400 БПЛА різних типів з різних напрямків, в тому числі до 255 "Шахедів". Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця.