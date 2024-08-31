Умєров відповів, чи пов'язане звільнення Олещука з катастрофою F-16

Керівник Міноборони наголосив, що Україна розслідує, як розбився західний винищувач. Також він розвіяв припущення щодо мети наступу ЗСУ на Курському напрямку.

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Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував питання дозволу на глибокі удари по РФ, цілі операції ЗСУ у Курській області та причини звільнення командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 30 серпня у CNN.

Про Курський наступ

Голова Міноборони розвіяв припущення щодо мети просування ЗСУ у Курській області. З його слів, Україна більше зосереджена на "можливостях", які дають ці землі, ніж на їх утриманні заради обміну територіями з окупантами.

"Ми зосереджені на тому, щоб нарощувати наші можливості протистояти, відбивати росіян з тимчасово окупованих територій", — підкреслив Умєров.

Про далекобійність

Міністр підтвердив, що у США досі розглядають запит на дозвіл атакувати далекобійною зброєю територію Росії. Він розповів, що 30 серпня презентував список можливих цілей у Вашингтоні.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули", — зазначив Умєров.

Він наголосив, що в зоні ударів далекобійною зброєю розташовані аеродроми, якими РФ користується для обстрілів України. Київ прагне зняти обмеження на застосування ATACMS, щоб захистити мирних мешканців і інфраструктуру.

"Вони вбивають наших громадян. Тому ми хочемо їх стримати, ми хочемо їх зупинити, ми не хочемо, щоб їхня авіація підходила ближче до наших кордонів, щоб бомбити міста", — додав голова Міноборони.

Про катастрофу F-16

Умєров запевнив, що командувача Олещука звільнили не через трагедію 26 серпня. Тоді розбився літак F-16 та втратив життя український пілот.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", — зауважив міністр.

Він назвав загибель льотчика "прикрою". Зі слів чиновника, Україна вже розслідує інцидент, залучивши до аналізу також і партнерів.

Нагадаємо, 29 серпня у Повітряних силах заявили про втрату льотчика Олексія Меся, який, як йдеться в повідомленні, героїчно провів свій останній бій в небі під час масованого обстрілу ЗС РФ 26 серпня. У CNN інформували, що він розбився на винищувачі F-16. У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили факт авіакатастрофи та загибель пілота, але імені його не згадали.

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що літак F-16 збила власна система ППО Patriot. Авіаексперт Ігор Раєв пояснив, за яких умов таке могло статись.