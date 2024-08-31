Умеров ответил, связано ли увольнение Олещука с катастрофой F-16

Руководитель Минобороны подчеркнул, что Украина расследует, как разбился западный истребитель. Также он развеял предположения относительно цели наступления ВСУ на Курском направлении.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал вопрос разрешения на глубокие удары по РФ, цели операции ВСУ в Курской области и причины увольнения командующего Воздушных сил Николая Олещука. Об этом известно из интервью, опубликованного 30 августа в CNN.

О Курском наступлении

Глава Минобороны развеял предположения о цели продвижения ВСУ в Курской области. По его словам, Украина больше сосредоточена на "возможностях", которые дают эти земли, чем на их содержании ради обмена территориями с оккупантами.

"Мы сосредоточены на том, чтобы наращивать наши возможности противостоять, отбивать россиян с временно оккупированных территорий", — подчеркнул Умеров.

О дальнобойности

Министр подтвердил, что в США до сих пор рассматривают запрос на разрешение атаковать дальнобойным оружием территорию России. Он рассказал, что 30 августа представил список возможных целей в Вашингтоне.

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора, который вызывают нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", — отметил Умеров.

Он подчеркнул, что в зоне ударов дальнобойным оружием расположены аэродромы, которыми РФ пользуется для обстрелов Украины. Киев стремится снять ограничения на применение ATACMS, чтобы защитить мирных жителей и инфраструктуру.

"Они убивают наших граждан. Поэтому мы хотим их сдержать, мы хотим их остановить, мы не хотим, чтобы их авиация подходила ближе к нашим границам, чтобы бомбить города", — добавил глава Минобороны.

О катастрофе F-16

Умеров заверил, что командующего Олещука уволили не из-за трагедии 26 августа. Тогда разбился самолет F-16 и потерял жизнь украинский пилот.

"Я бы, пожалуй, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал", — отметил министр.

Он назвал гибель летчика "досадной". По словам чиновника, Украина уже расследует инцидент, привлекая к анализу также и партнеров.

Напомним, 29 августа в Воздушных силах заявили о потере летчика Алексея Меся, который, как говорится в сообщении, героически провел свой последний бой в небе во время массированного обстрела ВС РФ 26 августа. В CNN информировали, что он разбился на истребителе F-16. В Генштабе ВСУ официально подтвердили факт авиакатастрофы и гибель пилота, но имени его не упомянули.

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 сбила собственная система ПВО Patriot. Авиаэксперт Игорь Раев объяснил, при каких условиях такое могло произойти.