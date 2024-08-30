В Украине разбился F-16: полковник латвийских ВВС ответил, мог ли сбить Partiot (видео)

Авиаэксперт Игорь Раев рассказал, что комплекс ПВО не должен был бы поражать "свой" самолет. Однако, по его словам, здесь мог сыграть человеческий фактор.

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Украинский нардеп Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 был сбит собственной ПВО — зенитно-ракетным комплексом Patriot. Военный обозреватель и полковник запаса ВВС латвийских вооруженных сил Игорь Раев в эфире телеканала "Киев24" 30 августа ответил, насколько возможна такая ситуация.

"Если мы говорим о версии, что это была какая-то система ПВО — теоретически, конечно, это возможно. Но на всех натовских самолетах стоит система идентификации "Свой-чужой"", — подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, эта система считывает все летательные аппараты в едином воздушном пространстве, где идут боевые действия. При этом Раев заверил, что не идентифицировать F-16 как "свой" система не могла. В то, что истребитель выпустили в небо без предварительной интеграции в систему и синхронизации с ПВО, он не верит.

Однако эксперт признал, что всегда присутствует человеческий фактор. Например, идентификация могла остаться незамеченной человеком, который сидел за пультом.

Обозреватель описал еще одну ситуацию, где сыграл бы человеческий фактор. По его словам, система могла быть не исправной в момент инцидента. То есть ее работоспособность могли не проверить технически перед тем, как выпускать в небо самолет.

"Всегда может перегореть какой-то предохранитель или какая-то другая вещь. Теоретически, конечно, это возможно, но в принципе это очень маловероятно", — добавил Раев.

Напомним, 29 августа депутат Марьяна Безуглая обвинила командование Воздушных сил ВСУ во лжи, заявив о том, что самолет F-16 во время обстрела 26 августа был сбит системой ПВО Patriot. Экс-спикер ПС Юрий Игнат призвал написать на нардепа заявление в Государственное бюро расследований.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский призвал дождаться официальных выводов по результатам расследования и назвал "заявления некоторых депутатов" недопустимыми, намекнув на Безуглую.

30 августа на заявление Безуглой отреагировал командующий Воздушных сил Николай Олещук, заверив, что идет расследование и детали инцидента никто не скрывает. Он заверил, что депутату придется извиняться перед всем войском, и пожелал делать это в суде.