В Україні розбився F-16: полковник латвійських ВПС відповів, чи міг збити Partiot (відео)

Авіаексперт Ігор Раєв розповів, що комплекс ППО не мав би уражати "свій" літак. Однак, з його слів, тут міг зіграти людський чинник.

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Українська нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16 був збитий власною ППО — зенітно-ракетним комплексом Patriot. Військовий оглядач та полковник запасу ВПС латвійських збройних сил Ігор Раєв в ефірі телеканалу "Київ24" 30 серпня відповів, наскільки можлива така ситуація.

"Якщо ми говоримо про версію, що це була якась система ППО — теоретично, звісно, це можливо. Але на всіх натівських літаках стоїть система ідентифікації "Свій-чужий", — підкреслив авіаексперт.

З його слів, ця система зчитує усі літальні апарати в єдиному повітряному просторі, де йдуть бойові дії. Водночас Раєв запевнив, що не ідентифікувати F-16 як "свій" система не могла. У те, що винищувач випустили в небо без попередньої інтеграції в систему й синхронізації з ППО, він не вірить.

Однак експерт визнав, що завжди присутній людський чинник. Наприклад, ідентифікація могла залишитись непоміченою людиною, яка сиділа за пультом.

Оглядач описав ще одну ситуацію, де зіграв би людський чинник. З його слів, система могла бути несправною в момент інциденту. Тобто її працездатність могли не перевірити технічно перед тим, як випускати в небо літак.

"Завжди може перегоріти якийсь запобіжник або якась інша річ. Теоретично, звісно, це можливо, але в принципі це дуже маловірогідно", — додав Раєв.

Нагадаємо, 29 серпня депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командування Повітряних сил ЗСУ у брехні, заявивши про те, що літак F-16 під час обстрілу 26 серпня був збитий системою ППО Patriot. Ексречник ПС Юрій Ігнат закликав написати на нардепку заяву у Державне бюро розслідувань.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський закликав дочекатися офіційних висновків за результатами розслідування та назвав "заяви деяких депутатів" неприпустимими, натякнувши на Безуглу.

30 серпня на заяву Безуглої відреагував командувач Повітряних сил Микола Олещук, запевнивши, що триває розслідування і деталі інциденту ніхто не приховує. Він запевнив, що депутатці доведеться перепрошувати перед усім військом, та побажав робити це у суді.