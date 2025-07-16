Зачем государство, когда громады должны защищаться сами? Скандал между руководителем СНБО и нардепом Гончаренко
Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, призвал громады разрабатывать собственные системы ПВО. Но нардеп Алексей Гончаренко напомнил, что это обязанность государства.
После массированной атаки россиян на украинские города в ночь на 16 июля Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО заявил, что в такой ситуации "очень важно", чтобы местные власти развивали собственную систему современного воздушного противодействия. И спровоцировал скандал.
"Враг запускает роевые атаки дронами по городам, продолжая террор. Очень важно, чтобы местная власть занималась дронами перехватчиками, пилотами, развивала собственную систему современного воздушного противодействия. И это касается всех городов, а также считаю, каждого, кто является представителем власти на местах", — написал Коваленко.
Ему сразу ответил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). Он упрекнул, что власти города не должны сами заниматься противовоздушной обороной, это обязанность государства защищать свою территорию.
"Власть абсолютно и тотально провалила подготовку страны к защите от дронов. Полностью. Но виноваты, видите ли, не министр обороны. Не Главнокомандующий. Не Верховный Главнокомандующий. А общины! Города!" — написал Гончаренко.
Он напомнил, что в Украине до сих пор нет командующего ВС ВСУ.
"Я хорошо помню, как забирали НДФЛ (налог на доход физического лица — ред.) у общин и с пафосом рассказывали: "это на армию, это на оборону". Ну так где эта оборона? Может, вместо того чтобы забирать деньги у местного самоуправления, стоит сначала назначить командующего Воздушных сил? У нас уже целый год войны — без командующего ВС ВСУ. О чем мы вообще говорим?" — написал Гончаренко.
Он мрачно пошутил, что в таком случае государство не нужно и громады сразу могут формировать не только ПВО, но и собственный Генштаб.
Гончаренко предложил два способа остановить российский террор:
- Нормальная система ПВО.
- Свой дальнобойный дрон и баллистика — россияне запускают 1000, мы — 1000. И после этого все прекращается.
Коваленко на упреки Гончаренко пока ничего не ответил.
Ситуация с командующим ВС ВСУ
В настоящее время временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ является генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Он также командует Воздушным командованием "Центр". Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был уволен 30 августа 2024 года.
Увольнение Олещука состоялось после потери Украиной первого истребителя F-16 и его пилота. В Минобороны это назвали "ротацией".
Напомним, в ночь на 16 июля ВС РФ атаковали города Украины дронами и баллистикой. Это произошло после того, как в Кремле посмеялись над президентом США, который дал Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.
Во время ночной массированной атаки ВС РФ запустили баллистическую ракету из Крыма и 400 БПЛА различных типов с разных направлений, в том числе до 255 "Шахедов". Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница,