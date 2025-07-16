Зачем государство, когда громады должны защищаться сами? Скандал между руководителем СНБО и нардепом Гончаренко

Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, призвал громады разрабатывать собственные системы ПВО. Но нардеп Алексей Гончаренко напомнил, что это обязанность государства.

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После массированной атаки россиян на украинские города в ночь на 16 июля Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО заявил, что в такой ситуации "очень важно", чтобы местные власти развивали собственную систему современного воздушного противодействия. И спровоцировал скандал.

"Враг запускает роевые атаки дронами по городам, продолжая террор. Очень важно, чтобы местная власть занималась дронами перехватчиками, пилотами, развивала собственную систему современного воздушного противодействия. И это касается всех городов, а также считаю, каждого, кто является представителем власти на местах", — написал Коваленко.

Пост Андрея Коваленко Фото: скриншот

Ему сразу ответил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). Он упрекнул, что власти города не должны сами заниматься противовоздушной обороной, это обязанность государства защищать свою территорию.

"Власть абсолютно и тотально провалила подготовку страны к защите от дронов. Полностью. Но виноваты, видите ли, не министр обороны. Не Главнокомандующий. Не Верховный Главнокомандующий. А общины! Города!" — написал Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко Фото: скриншот

Он напомнил, что в Украине до сих пор нет командующего ВС ВСУ.

"Я хорошо помню, как забирали НДФЛ (налог на доход физического лица — ред.) у общин и с пафосом рассказывали: "это на армию, это на оборону". Ну так где эта оборона? Может, вместо того чтобы забирать деньги у местного самоуправления, стоит сначала назначить командующего Воздушных сил? У нас уже целый год войны — без командующего ВС ВСУ. О чем мы вообще говорим?" — написал Гончаренко.

Он мрачно пошутил, что в таком случае государство не нужно и громады сразу могут формировать не только ПВО, но и собственный Генштаб.

Гончаренко предложил два способа остановить российский террор:

Нормальная система ПВО.

Свой дальнобойный дрон и баллистика — россияне запускают 1000, мы — 1000. И после этого все прекращается.

Коваленко на упреки Гончаренко пока ничего не ответил.

Ситуация с командующим ВС ВСУ

В настоящее время временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ является генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Он также командует Воздушным командованием "Центр". Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был уволен 30 августа 2024 года.

Увольнение Олещука состоялось после потери Украиной первого истребителя F-16 и его пилота. В Минобороны это назвали "ротацией".

Напомним, в ночь на 16 июля ВС РФ атаковали города Украины дронами и баллистикой. Это произошло после того, как в Кремле посмеялись над президентом США, который дал Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

Во время ночной массированной атаки ВС РФ запустили баллистическую ракету из Крыма и 400 БПЛА различных типов с разных направлений, в том числе до 255 "Шахедов". Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница,