На вулицю лише у масках: мешканців Вінниччини попередили про небезпеку після обстрілу РФ

Після масованої атаки ворожих дронів у ніч на 16 липня у низці районів Вінницької області зафіксовано погіршення якості повітря. Найгірша ситуація спостерігається на околицях Вінниці, де стались масштабні пожежі внаслідок ударів по промислових об’єктах.

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Моніторинг триває кожні 2–3 години. За словами фахівців, ситуація може стабілізуватися після дощу, який допоможе осадити шкідливі речовини на землю. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Зафіксовано перевищення діоксиду азоту в 1,6 раза та сірчистого ангідриду — у 1,2 раза. Це дані станом на 08:00. Показники були підвищені саме на околицях, де виникли займання. У центрі міста рівень шкідливих речовин залишився в межах норми", — зазначив директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ігор Матковський.

Після обстрілів ЗС РФ і пожеж у Вінниці погіршилась якість повітря Фото: МОЗ України

Зафіксовано наступні показники повітря:

недиференційований за складом пил – 0,45 мг/м куб (норма – 0,5 мг/м куб);

ангідрид сірчистий – 0,59 мг/м куб (перевищення в 1,18 раза);

азоту діоксид – 0,32 мг/м куб (перевищення в 1.6 рази);

аміак – нижче 0,01 мг/м куб (норма – 0,2 мг/м куб).

Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив перелік термінових заходів:

Уникайте перебування на вулиці, особливо зранку та ввечері.

Тримайте вікна й двері зачиненими, використовуйте кондиціонери або очищувачі повітря у режимі рециркуляції.

При виході на вулицю надягайте маски FFP2/FFP3 або зволожені марлеві пов’язки.

Пийте більше води та зробіть вологе прибирання в оселі.

Не займайтесь спортом на вулиці.

Людям з хронічними захворюваннями, дітям, вагітним і літнім — бути особливо обережними.

Атака росіян на Вінницьку область: що відомо

В ніч на 16 липня внаслідок ворожої атаки на Вінницю у місті пошкоджено два підприємства та 4 житлові будинки. У Вінницькій громаді внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено 18 житлових будинків, автівка та два підприємства. Перекрито рух ділянкою траси М-30 між Вінницею та Немировим.

Після обстрілів в Вінниці виникли пожежі Фото: ДСНС

Також внаслідок дронового удару було пошкоджено завод польської компанії Barlinek, яка виробляє дерев'яне підлогове покриття. Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що "удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків". Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема двоє з важкими опіками.

"На місці події працюють українські служби, включно з нашим консульством. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - підкреслив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, Фокус писав про російську атаку на регіони України в ніч на 16 липня. Сильно постраждав Кривий Ріг, де почались відключення світла.

Стало відомо, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ запустили балістичну ракету з Криму та 400 БПЛА різних типів з різних напрямків, в тому числі до 255 "Шахедів". Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця, де спалахнули пожежі та постраждали цивільні люди.