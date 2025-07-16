На улицу только в масках: жителей Винницкой области предупредили об опасности после обстрела РФ

После массированной атаки вражеских дронов в ночь на 16 июля в ряде районов Винницкой области зафиксировано ухудшение качества воздуха. Худшая ситуация наблюдается в окрестностях Винницы, где произошли масштабные пожары в результате ударов по промышленным объектам.

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Мониторинг продолжается каждые 2-3 часа. По словам специалистов, ситуация может стабилизироваться после дождя, который поможет осадить вредные вещества на землю. Об этом сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"Зафиксировано превышение диоксида азота в 1,6 раза и сернистого ангидрида — в 1,2 раза. Это данные по состоянию на 08:00. Показатели были повышены именно на окраинах, где возникли возгорания. В центре города уровень вредных веществ остался в пределах нормы", — отметил директор Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Игорь Матковский.

После обстрелов ВС РФ и пожаров в Виннице ухудшилось качество воздуха Фото: МОЗ України

Зафиксированы следующие показатели воздуха:

недифференцированная по составу пыль — 0,45 мг/м куб (норма — 0,5 мг/м куб);

ангидрид сернистый — 0,59 мг/м куб (превышение в 1,18 раза);

азота диоксид — 0,32 мг/м куб (превышение в 1.6 раза);

аммиак — ниже 0,01 мг/м куб (норма — 0,2 мг/м куб).

Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней обнародовал перечень срочных мер:

Избегайте пребывания на улице, особенно утром и вечером.

Держите окна и двери закрытыми, используйте кондиционеры или очистители воздуха в режиме рециркуляции.

При выходе на улицу надевайте маски FFP2/FFP3 или увлажненные марлевые повязки.

Пейте больше воды и сделайте влажную уборку в доме.

Не занимайтесь спортом на улице.

Людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным и пожилым — быть особенно осторожными.

Атака россиян на Винницкую область: что известно

В ночь на 16 июля в результате вражеской атаки на Винницу в городе повреждены два предприятия и 4 жилых дома. В Винницкой общине в результате атаки беспилотников было повреждено 18 жилых домов, автомобиль и два предприятия. Перекрыто движение по участку трассы М-30 между Винницей и Немировым.

После обстрелов в Виннице возникли пожары после обстрелов Фото: ГСЧС

Также в результате дронового удара был поврежден завод польской компании Barlinek, которая производит деревянное напольное покрытие. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что "удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений". В результате атаки есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами.

"На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам", — подчеркнул глава МИД Польши.

Напомним, Фокус писал о российской атаке на регионы Украины в ночь на 16 июля. Сильно пострадал Кривой Рог, где начались отключения света.

Стало известно, что во время ночной массированной атаки ВС РФ запустили баллистическую ракету из Крыма и 400 БПЛА различных типов с разных направлений, в том числе до 255 "Шахедов". Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница, где вспыхнули пожары и пострадали гражданские люди.