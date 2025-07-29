У Запоріжжі зафіксували підвищення рівня радіації, — Андрющенко (відео)

У Запоріжжі в районі малого ринку 29 липня спостерігали підвищення рівня радіаційного фону. Ситуація сталася під час чергової хвилі російських вкидів щодо Запорізької АЕС.

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У Запоріжжі, неподалік малого ринку, 29 липня близько 19:00 було зафіксовано підвищення рівня радіації. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, у цей час спостерігався потужний вітер з боку тимчасово окупованої території, де розташована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС).

"Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але ця ситуація точно потребує уваги та офіційного роз'яснення", — зазначив Андрющенко у своєму зверненні.

Він також нагадав, що останніми днями російські пропагандистські канали активно поширюють інформацію про нібито атаки, пожежі та пошкодження на території ЗАЕС.

Міненерго та "Енергоатом" на момент публікації новини не коментували інформацію про підвищення радіації чи ймовірну аварію на ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, 19 липня біля ЗАЕС спостерігали стовп диму. Міненерго України заявляло про відсутність загроз ядерній безпеці на Запорізькій АЕС. Окупаційна адміністрація звинувала ЗСУ в "обстрілах", через які нібито виникла пожежа біля станції.

12 липня біля ЗАЕС було чутно сотні пострілів зі стрілецької зброї. МАГАТЕ попереджала про загрозу ядерній безпеці.

Фокус також писав, що росіяни, які все ще силоміць контролюють Запорізьку атомну електростанцію, можуть замінувати об'єкт, щоб перетворити його на найпотужнішу у світі "брудну бомбу", вважає Саймон Беннетт, учений із Лестерського університету в Англії.